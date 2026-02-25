Slittino, i convocati dell’Italia per St. Moritz: i campioni olimpici tornano in pista

Sull’onda dell’entusiasmo per gli straordinari risultati ottenuti sulla pista di casa di Cortina Sliding Centre, gli azzurri dello slittino sono pronti a tornare in gara per la penultima tappa di Coppa del Mondo, in programma nel prossimo fine settimana (28 febbraio-1° marzo) a St. Moritz (Svizzera).

Il programma si aprirà come da tradizione con le prove di Nations Cup, preludio a due giorni di gare che vedranno impegnata una spedizione italiana composta da quindici atleti. Si ripartirà, come detto, dagli strepitosi riscontri nei Giochi, valsi 4 medaglie: gli ori nel doppio maschile (Emanuel Rieder–Simon Kainzwaldner) e nel doppio femminile (Andrea Vötter–Marion Oberhofer) e i bronzi nel singolo maschile (Dominik Fischnaller) e nel team-mixed.

Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha ufficializzato le convocazioni puntando su un gruppo che unisce esperienza e nuove energie. In campo maschile vestiranno l’azzurro Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler e Lukas Peccei nel singolo, oltre ai doppi formati da Emanuel Rieder–Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler–Fabian Malleier. Al femminile spazio a Verena Hofer, Sandra Robatscher e Nina Zöggeler nel singolo, con i doppi che vedranno al via le coppie Andrea Vötter–Marion Oberhofer e Nadia Falkensteiner–Annalena Huber.

Un appuntamento chiave della stagione, in cui la Nazionale italiana cercherà di dare continuità ai risultati ottenuti nelle Olimpiadi, per rafforzare le proprie certezze in vista della chiusura stagionale del massimo circuito internazionale.