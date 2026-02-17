Hockey ghiaccio: la Svezia supera agevolmente la Lettonia. Scandinavi ai quarti delle Olimpiadi

Il quadro dei quarti di finale del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è completo. L’ultima squadra qualificata fra le magnifiche 8 è la Svezia, che nell’incontro appena terminato all’Arena Santagiulia è la Svezia, che si è sbarazzata della Lettonia con il punteggio di 5-1, e ora affronterà gli USA, in uno scontro da brivido fra gli assi statunitensi e quelli scandinavi dell’NHL.

LA CRONACA

La Nazionale delle Tre Corone dopo un’iniziale fase di studio accelera: fra l’11’ e il 12′ arrivano le reti in sequenza di Kempe e Landeskog. Si va al primo riposo sul 2-0, con i baltici incapaci di reagire anche quando hanno la possibilità di sfruttare un powerplay.

Nel secondo periodo il punteggio si smuove ancora. La Svezia cala il tris, ma la Lettonia riesce immediatamente a reagire riaprendo – parzialmente – la contesa: il botta e risposta sull’asse Forsberg-Tralmaks manda le squadre all’ultimo break sul 3-1.

Si riparte per gli ultimi venti minuti. I gialloblu hanno voglia di allargare il gap e lo fanno al 45:54 grazie a Zibanejad: il punto che vale il 4-1 e che chiude i conti. La Lettonia va al tappeto concedendo spazio anche a Nylander per il 5-1 negli ultimi giri d’orologio. Arriva il 60′: suona la sirena. Il match si chiude: la Svezia fa festa per il passaggio del turno.