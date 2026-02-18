Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport Invernali
Hockey ghiaccio, il tabellone maschile delle Olimpiadi: gli incroci dai quarti alla finale
Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta per quanto riguarda il torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le vincitrici dei tre gironi e la miglior seconda classificata si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, a cui si sono aggiunte le vincitrici dei quattro playoff disputati dalle altre formazioni (l’Italia è stata battuta dalla Svizzera e ha chiuso la propria avventura a cinque cerchi).
Mercoledì 18 febbraio si disputeranno i quarti di finale, che sulla carta si preannunciano particolarmente equilibrati e intensi: il Canada non dovrà sottovalutare la Cechia e gli USA rischieranno contro la Svezia, le due vincenti si affronteranno in semifinale (si materializzerà l’attesissimo confronto nordamericano?); grande incertezza tra Slovacchia e Germania (ma i tedeschi sembrano leggermente favoriti), mentre la Svizzera ha le carte in regola per superare la Finlandia prima di una semifinale sicuramente tutta europea.
Le semifinali si disputeranno venerdì 20 febbraio, mentre l’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro andrà in scena domenica 22 febbraio alle ore 14.10: sarà l’ultimo evento dei Giochi e, come sempre, catalizzerà una grandissima attenzione. Di seguito il tabellone completo, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari del torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
TABELLONE HOCKEY MASCHILE OLIMPIADI 2026
QUARTI DI FINALE
Canada vs Cechia
USA vs Svezia
Slovacchia vs Germania
Finlandia vs Svizzera
SEMIFINALI
Semifinale 1: vincente Canada-Cechia vs vincente USA-Svezia
Semifinale 2: vincente Slovacchia-Germania vs vincente Finlandia-Svizzera
CALENDARIO HOCKEY MASCHILE OLIMPIADI 2026
QUARTI DI FINALE
Mercoledì 18 febbraio
Ore 12.10 Slovacchia vs Germania
Ore 14.10 Canada vs Cechia
Ore 16.40 Finlandia vs Svizzera
SEMIFINALI
Venerdì 20 febbraio
Ore 16.40 Semifinale 1
Ore 21.10 Semifinale 2
FINALI
Sabato 21 febbraio
Ore 20.40 Finale per il bronzo
Domenica 22 febbraio
Ore 14.10 Finale per l’oro