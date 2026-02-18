Hockey ghiaccio, il tabellone maschile delle Olimpiadi: gli incroci dai quarti alla finale

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta per quanto riguarda il torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le vincitrici dei tre gironi e la miglior seconda classificata si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, a cui si sono aggiunte le vincitrici dei quattro playoff disputati dalle altre formazioni (l’Italia è stata battuta dalla Svizzera e ha chiuso la propria avventura a cinque cerchi).

Mercoledì 18 febbraio si disputeranno i quarti di finale, che sulla carta si preannunciano particolarmente equilibrati e intensi: il Canada non dovrà sottovalutare la Cechia e gli USA rischieranno contro la Svezia, le due vincenti si affronteranno in semifinale (si materializzerà l’attesissimo confronto nordamericano?); grande incertezza tra Slovacchia e Germania (ma i tedeschi sembrano leggermente favoriti), mentre la Svizzera ha le carte in regola per superare la Finlandia prima di una semifinale sicuramente tutta europea.

Le semifinali si disputeranno venerdì 20 febbraio, mentre l’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro andrà in scena domenica 22 febbraio alle ore 14.10: sarà l’ultimo evento dei Giochi e, come sempre, catalizzerà una grandissima attenzione. Di seguito il tabellone completo, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari del torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

TABELLONE HOCKEY MASCHILE OLIMPIADI 2026

QUARTI DI FINALE

Canada vs Cechia

USA vs Svezia

Slovacchia vs Germania

Finlandia vs Svizzera

SEMIFINALI

Semifinale 1: vincente Canada-Cechia vs vincente USA-Svezia

Semifinale 2: vincente Slovacchia-Germania vs vincente Finlandia-Svizzera

CALENDARIO HOCKEY MASCHILE OLIMPIADI 2026

QUARTI DI FINALE

Mercoledì 18 febbraio

Ore 12.10 Slovacchia vs Germania

Ore 14.10 Canada vs Cechia

Ore 16.40 Finlandia vs Svizzera

SEMIFINALI

Venerdì 20 febbraio

Ore 16.40 Semifinale 1

Ore 21.10 Semifinale 2

FINALI

Sabato 21 febbraio

Ore 20.40 Finale per il bronzo

Domenica 22 febbraio

Ore 14.10 Finale per l’oro