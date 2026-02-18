Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 18 febbraio, tv, programma, streaming

Al torneo maschile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, è arrivato il momento dei quarti di finale: “Dentro o fuori” verso le semifinali, chi vince va avanti chi perde va a casa.

In questo mercoledì 18 febbraio, saranno 4 i match, tutti da giocarsi all’Arena Santagiulia: il menù si apre alle ore 12.10 con un indecifrabile Slovacchia-Germania, per poi proseguire con Canada-Cechia alle ore 16.40, sfida nella quale i nordmericani sono favoriti, e Finlandia-Svizzera alle ore 18.10, duello intenso con i finnici favoriti ma con gli elvetici pronti a giocare un brutto scherzo ai nordici. Infine alle 21.10 piatto fortissimo il testa a testa fra gli USA e la Svezia: gara che vedrà tutte e due le squadre schierare giocatori dell’NHL in un incontro che potrebbe rivelarsi clamoroso per qualità e pathos.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (mercoledì 18 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming Discovery Plus e HBO Max e sui canali addizionali di Eurosport su DAZN. La gare Slovacchia-Germania e Finlandia-Svizzera saranno visibili in chiaro in tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play, con OA Sport che vi garantirà tutte le cronache singole di ogni singolo match dei quarti di finale.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OGGI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 12.10 Slovacchia-Germania (Quarti di finale) – Diretta tv Rai Sport

Ore 16.40 Canada-Cechia (Quarti di finale)

Ore 18.10 Finlandia-Svizzera (Quarti di finale) – Diretta tv Rai Sport

Ore 21.10 USA-Svezia (Quarti di finale)

