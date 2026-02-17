Hockey ghiaccio: Asiago batte Vipiteno nel martedì di Alps League. Bene Ritten e Gherdeina

Dopo una lunga pausa riprende il Campionato ALPS League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, Campionato arrivato alla seconda fase tra Master Round e dei cosiddetti gironi di qualificazione A e B. Diverse le squadre italiane impegnate nella serata di oggi, tra cui spicca Asiago che, nel derby, ha battuto Vipiteno per 1-2.

Le due compagini avevano chiuso il tempo regolamentare con il parziale di 1-1. Poi, nel tempo supplementare, a spuntarla sono stati i veneti, abili a mettere a referto il colpo del 2-1, siglato da Porco al 3:27.

Sorridono nel giro di qualificazione B anche Ritten e Gherdeina. Il primo team ha infatti espugnato il campo di Jesenice per 3-2, il secondo ha invece battuto fuori casa Bregenerwald per 0-2. Da segnalare infine il poker di Merano su Cortina nel raggruppamento A: un mortifero 0-4 che ha sancito una partita a senso unico.

L’Alps League tornerà il prossimo 19 febbraio. Di seguito le classifiche aggiornate.

CLASSIFICHE AGGIORNATE ALPS LEAGUE