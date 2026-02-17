Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Asiago batte Vipiteno nel martedì di Alps League. Bene Ritten e Gherdeina

Asiago Hockey /@HCB Vanna Antonello

Dopo una lunga pausa riprende il Campionato ALPS League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, Campionato arrivato alla seconda fase tra Master Round e dei cosiddetti gironi di qualificazione A e B. Diverse le squadre italiane impegnate nella serata di oggi, tra cui spicca Asiago che, nel derby, ha battuto Vipiteno per 1-2.  

Le due compagini avevano chiuso il tempo regolamentare con il parziale di 1-1. Poi, nel tempo supplementare, a spuntarla sono stati i veneti, abili a mettere a referto il colpo del 2-1, siglato da Porco al 3:27. 

Sorridono nel giro di qualificazione B anche Ritten e Gherdeina. Il primo team ha infatti espugnato il campo di Jesenice per 3-2, il secondo ha invece battuto fuori casa Bregenerwald per 0-2. Da segnalare infine il poker di Merano su Cortina nel raggruppamento A: un mortifero 0-4 che ha sancito una partita a senso unico. 

L’Alps League tornerà il prossimo 19 febbraio. Di seguito le classifiche aggiornate.

CLASSIFICHE AGGIORNATE ALPS LEAGUE

Master Round

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 EK Die Zeller Eisbären 3 3 0 0 0 13 4 +9 12
2 Red Bull Hockey Juniors 2 1 1 0 0 4 7 -3 7
3 KHL Sisak 2 1 1 0 0 5 3 +2 5
4 HC Migross Asiago 2 0 1 1 0 3 4 -1 3
5 Wipptal Broncos Weihenstephan 3 0 2 0 1 6 13 -7 1

Girone di Qualificazione A

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 S.G. Cortina Hafro 3 2 1 0 0 13 10 +3 8
2 Adler Stadtwerke Kitzbühel 3 0 1 2 0 5 5 +0 7
3 HC Meran/o Pircher 3 1 1 0 1 10 9 +1 5
4 Hockey Unterland Cavaliers 3 1 1 0 1 5 9 -4 4

Girone di Qualificazione B

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Rittner Buam SkyAlps 3 2 1 0 0 8 7 +1 8
2 HC Gherdeina valgardena.it 2 2 0 0 0 5 2 +3 7
3 HDD Jesenice 2 1 1 0 0 8 3 +5 3
4 EC Bregenzerwald 3 0 3 0 0 2 11 -9 3
