Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Asiago batte Vipiteno nel martedì di Alps League. Bene Ritten e Gherdeina
Dopo una lunga pausa riprende il Campionato ALPS League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, Campionato arrivato alla seconda fase tra Master Round e dei cosiddetti gironi di qualificazione A e B. Diverse le squadre italiane impegnate nella serata di oggi, tra cui spicca Asiago che, nel derby, ha battuto Vipiteno per 1-2.
Le due compagini avevano chiuso il tempo regolamentare con il parziale di 1-1. Poi, nel tempo supplementare, a spuntarla sono stati i veneti, abili a mettere a referto il colpo del 2-1, siglato da Porco al 3:27.
Sorridono nel giro di qualificazione B anche Ritten e Gherdeina. Il primo team ha infatti espugnato il campo di Jesenice per 3-2, il secondo ha invece battuto fuori casa Bregenerwald per 0-2. Da segnalare infine il poker di Merano su Cortina nel raggruppamento A: un mortifero 0-4 che ha sancito una partita a senso unico.
L’Alps League tornerà il prossimo 19 febbraio. Di seguito le classifiche aggiornate.
CLASSIFICHE AGGIORNATE ALPS LEAGUE
Master Round
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|EK Die Zeller Eisbären
|3
|3
|0
|0
|0
|13
|4
|+9
|12
|2
|Red Bull Hockey Juniors
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|7
|-3
|7
|3
|KHL Sisak
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|HC Migross Asiago
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|4
|-1
|3
|5
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|3
|0
|2
|0
|1
|6
|13
|-7
|1
Girone di Qualificazione A
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|S.G. Cortina Hafro
|3
|2
|1
|0
|0
|13
|10
|+3
|8
|2
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|3
|0
|1
|2
|0
|5
|5
|+0
|7
|3
|HC Meran/o Pircher
|3
|1
|1
|0
|1
|10
|9
|+1
|5
|4
|Hockey Unterland Cavaliers
|3
|1
|1
|0
|1
|5
|9
|-4
|4
Girone di Qualificazione B
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Rittner Buam SkyAlps
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|7
|+1
|8
|2
|HC Gherdeina valgardena.it
|2
|2
|0
|0
|0
|5
|2
|+3
|7
|3
|HDD Jesenice
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|3
|+5
|3
|4
|EC Bregenzerwald
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|11
|-9
|3