Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari semifinali, tv, programma, streaming

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 torna a prendersi la scena all’interno dell’Arena Santagiulia nell’impianto meneghino, con le semifinali.

In questo lunedì 16 febbraio, andranno in scena tutte e due le partite che definiranno poi il quadro degli incontri per la finale 3-4° posto, che mette in palio la medaglia di bronzo, e la finalissima, dove ci si giocherà l’oro e verrà assegnato anche l’argento. Si comincia alle 16:40 con USA-Svezia, per poi proseguire alle 21.10 con Canada-Svizzera: favoritissime, in entrambi i casi le formazioni nordamericane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (lunedì 16 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. USA-Svezia sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, così come Canada-Svizzera in diretta tv in chiaro su Rai Sport. Tutte le partite saranno inoltre trasmette in streaming gratuito da Rai Play e in abbonamento da Discovery Plus e HBO Max e sui canali addizionali di Eurosport su DAZN

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OGGI

Lunedì 16 febbraio

Ore 16.40 USA-Svezia – Diretta tv su Rai 2

Ore 21.10 Canada-Svizzera – Diretta tv su Rai Sport

HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per USA-Svezia, Rai Sport per Canada-Svizzera.

Diretta streaming: tutte le partite in diretta streaming gratuita su Rai Play e in abbonamento su Discovery Plus e HBO Max e sui canali addizionali di Eurosport su DAZN.