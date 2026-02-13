Hockey ghiaccio, alle Olimpiadi pesante successo del Canada contro la Svizzera

Il Canada centra un importante successo contro la Svizzera con il punteggio di 5-1 nel secondo impegno della fase a gironi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Con questa vittoria i nord-americani salgono a quota 6 in vetta alla classifica del Gruppo A (due vittorie in due uscite e +9 di differenza reti), mentre gli elvetici rimangono fermi a quota 3 (0 differenza reti) a braccetto con la Repubblica Ceca (-2 differenza reti) che oggi ha sconfitto per 6-3 la Francia che rimane ferma a quota zero punti e un pesante -7 in fatto di differenza reti.

CANADA-SVIZZERA 5-1

Il Canada sblocca il match dopo soli 5:45 grazie a McDavid che segna la rete dell’1-0 in power-play su assist di MacKinnon. La nazionale con la foglia d’acero trova subito il raddoppio grazie a Harley su assist dello stesso McDavid al minuto 10:54 e indirizza subito il suo match. Gli elvetici provano subito a tornare in gara grazie alla rete di Suter su assist di Andrighetto, anche in questo caso in power-play, al minuto 12:42 per il 2-1.

Nel secondo periodo i canadesi trovano la rete del 3-1 con Celebrini ancora su assist di MacKinnon al 24.14 e tornano ad allungare. Si arriva al terzo tempo e il Canada chiude i conti con la rete di Crosby al 47:28 su assist di Marner che porta il punteggio sul 4-1. Nel finale i nord-americani non si fermano e centrano anche la rete del 5-1 con un MacKinnon inarrestabile su assist di McDavid.