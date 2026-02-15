Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 15 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale delle dual moguls maschili alle ore 10.30: il canadese Mikael Kingsbury cercherà di riscattarsi dopo la beffa subita nelle moguls e Cooper Woods cercherà quella che sarebbe una doppietta stupefacente.

In casa Italia i riflettori saranno puntati sulle qualificazioni del Big Air maschile, che inizieranno alle ore 19.30 e dove vedremo impegnato l’unico azzurro di giornata: Miro Tabanelli si rimetterà in gioco dopo non essere riuscito a superare il taglio nello slopestyle e proverà a meritarsi l’ammissione alla finale, riservata ai migliori dodici classificati del turno preliminare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci freestyle oggi (domenica 15 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max. Garantita la diretta testuale su OA Sport per le qualificazioni del Big Air femminile.

A CHE ORA LO SCI FREESTYLE OGGI ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 10.30 Dual moguls maschile a Livigno (Italia), sedicesimi di finale

Ore 11.00 Dual moguls maschile a Livigno (Italia), ottavi di finale

Ore 11.20 Dual moguls maschile a Livigno (Italia), quarti di finale

Ore 11.35 Dual moguls maschile a Livigno (Italia), semifinali

Ore 11.46 Dual moguls maschile a Livigno (Italia), finale per il bronzo

Ore 11.48 Dual moguls maschile a Livigno (Italia), finale per l'oro

Ore 19.30 Big Air maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (prima manche)

Ore 20.15 Big Air maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (seconda manche)

Ore 21.00 Big Air maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (terza manche)

PROGRAMMA SCI FREESTYLE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Discovery Plus, HBO Max per il Big Air; Eurosport 2, Discovery Plus, DAZN HBO Max per le dual moguls.

Diretta testuale: OA Sport per le qualificazioni del Big Air maschile.

ITALIANI IN GARA SCI FREESTYLE OLIMPIADI OGGI

Ore 19.30 Big Air maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (prima manche): Miro Tabanelli

Ore 20.15 Big Air maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (seconda manche): Miro Tabanelli

Ore 21.00 Big Air maschile a Livigno (Italia), qualificazioni (terza manche): Miro Tabanelli