Flora Tabanelli non farà lo slopestyle: all-in sul big air alle Olimpiadi?

L’Italia verrà rappresentata da una sola atleta domattina nelle qualificazioni femminili di slopestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo Snow Park di Livigno vedrà infatti la presenza di Maria Gasslitter come unica azzurra in gara, mentre Flora Tabanelli ha scelto di non prendere parte alla competizione dopo il lungo stop per il grave infortunio al ginocchio rimediato a novembre.

La giovane stella emiliana classe 2007, detentrice della Coppa del Mondo di sci freestyle comparto park and pipe, non ha mai gareggiato sin qui in stagione e si presentava alle Olimpiadi di casa con tante incognite legate alle sue effettive condizioni fisiche. Flora è stata regolarmente convocata per i Giochi, quindi la sua intenzione era quella di provare a competere almeno in un evento.

La diciottenne modenese, ovviamente ancora non al meglio quasi tre mesi dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, potrebbe aver deciso di puntare tutto sulla sua gara preferita andando all-in sul big air, specialità in cui è campionessa del mondo in carica. Appuntamento fissato dunque tra otto giorni, sabato 14 febbraio, per le qualificazioni del big air con l’eventuale finale da disputare lunedì 16.