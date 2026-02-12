Johannes Lochner inizia con il piede giusto le prove del bob a 2. Buon avvio anche di Patrick Baumgartner

Inizia il duello per la medaglia d’oro tra Johannes Lochner e Francesco Friedrich. Il primo ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima prova della gara di bob a 2 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito al capitolo inaugurale del derby tedesco che, a meno di ribaltoni clamorosi, assegnerà il titolo con i Cinque Cerchi. Buon inizio anche per il nostro Patrick Baumgartner.

Johannes Lochner ha messo a segno il miglior tempo in 55.65 con 19 centesimi di margine sul suo grande rivale Francesco Friedrich (55.84). Terza posizione per il francese Romain Heinrich a 50 centesimi (56.15), quarta per il sud-coreano Jinsu Kim a 52 centesimi, subito davanti al nostro Patrick Baumgartner che chiude con il tempo di 56.27 a 62 centesimi.

Sesta posizione per il britannico Brad Hall in 56.32 a 67 centesimi, settima per lo svizzero Cédric Follador in 56.40 a 75 centesimi da Lochner, quindi ottavo il suo connazionale Michael Vogt in 56.46 a 81. Nona posizione per il canadese Taylor Austin (56.48) con un distacco di 83 centesimi, mentre completa la top10 lo statunitense Frankie del Duca (56.55) a 90.

Come proseguirà ora il programma della gara di bob a 2? Tra pochi minuti si tornerà in azione per la seconda prova. Domani, venerdì 13 febbraio, sarà la volta della terza manche di allenamento alle ore 09.00 con, a seguire, la quarta. Quinta prova in programma sabato 14 febbraio alle ore 10.00, quindi la sesta ed ultima a seguire. La gara che assegnerà le medaglie, invece, scatterà lunedì 16 febbraio alle ore 10.00 con la prima manche, la seconda sarà alle ore 11.57, quindi la terza andrà in scena alle ore 19.00 di martedì 17 febbraio, quindi la quarta e decisiva prenderà il via alle ore 21.05.