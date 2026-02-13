F1, Lewis Hamilton: “Settimana positiva di test, la SF-26 ha dato sensazioni buone”

Bilancio positivo in casa Ferrari al termine della prima finestra di Test ufficiali in Bahrain verso il Mondiale 2026, che comincerà ad inizio marzo in Australia. Quest’oggi Lewis Hamilton ha percorso 149 giri della pista di Sakhir, attestandosi in terza posizione assoluta nella classifica di giornata dietro solamente ai due piloti Mercedes con un distacco di mezzo secondo dal miglior tempo di Kimi Antonelli.

Considerando anche le prime due giornate di attività per entrambi i piloti, la Scuderia di Maranello ha totalizzato nel complesso 423 giri con la nuova SF-26 raccogliendo dati preziosi sull’affidabilità e sul funzionamento della vettura. Per capire meglio l’effettiva competitività rispetto agli altri top team bisognerà attendere invece come minimo la prossima settimane di test e soprattutto le prime gare del campionato.

“Nel complesso è stata una settimana positiva. Abbiamo completato molti giri e portato avanti l’intero programma, il che ci ha permesso di raccogliere tanti dati utili e di conoscere meglio la vettura. La SF-26 ha dato sensazioni generalmente buone, ma questa generazione di monoposto è piuttosto complessa e trovare la giusta finestra di utilizzo, soprattutto con gli pneumatici, è fondamentale“, dichiara Hamilton a fine giornata.

“Abbiamo fatto alcune scoperte interessanti e individuato anche aree in cui possiamo migliorare. Abbiamo ancora un’altra finestra di test davanti a noi, che sarà importante per costruire sulla base di quanto imparato fin qui e continuare a progredire“, le parole del sette volte campione mondiale al sito ufficiale della Rossa.