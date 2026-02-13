Il 14 febbraio 1944 nasceva Ronnie Peterson, uno dei piloti più veloci e spettacolari della Formula 1 degli anni ’70. Un talento puro, capace di incantare con il suo stile aggressivo e la sua sensibilità al volante. Beatrice ripercorre la sua carriera, dagli inizi fino alle stagioni da protagonista con Lotus, mentre insieme a Luca riflette su cosa significasse correre in quell’epoca: una Formula 1 affascinante ma estremamente pericolosa, dove i piloti mettevano in gioco tutto per inseguire la propria passione per la velocità. Il ricordo di un campione straordinario, scomparso troppo presto dopo il drammatico incidente di Monza nel 1978, e simbolo di una generazione che ha scritto pagine indelebili del motorsport. Un omaggio a Ronnie Peterson e alla F1 romantica e coraggiosa degli anni Settanta.