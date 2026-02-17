Dove vedere in tv Sinner-Popyrin, ATP Doha 2026: orario, programma, streaming

I Qatar Open 2026 di tennis vedranno andare in scena tutti nello stesso giorno gli ottavi di finale: a Doha, mercoledì 18 febbraio, si disputerà la sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, e l’australiano Alexei Popyrin.

L’incontro di singolare che vedrà protagonista il tennista italiano sarà il terzo match di giornata, con il programma che scatterà alle ore 11.30 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 17.30 italiane: i due tennisti si sono affrontati due volte sul circuito maggiore, con un successo per parte.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner contro Alexei Popyrin negli ottavi dell’ATP 500 di Doha sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ATP DOHA 2026

Mercoledì 18 febbraio

Center Court – Dalle ore 11.30 italiane

Marton Fucsovics (Ungheria)-Karen Khachanov (Russia, 7)

Non prima delle ore 13.00 italiane

Daniil Medvedev (Russia, 4)-Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Non prima delle ore 17.30 italiane

Jannik Sinner (Italia, 2) – Alexei Popyrin (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

PROGRAMMA ATP DOHA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Tennis TV, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.