ATP Delray Beach 2026, Paul e Nakashima accedono agli ottavi di finale

Il torneo ATP di Delray Beach completa l’allineamento agli ottavi di finale con gli ultimi incontri di primo turno. Lo statunitense Tommy Paul, reduce dagli ottavi della scorsa settimana a Dallas, supera un primo turno ostico e accede agli ottavi di finale insieme al connazionale Brandon Nakashima, settimo favorito del tabellone.

Esordio vincente per Tommy Paul. Il tennista americano, testa di serie numero cinque, rimonta il francese Corentin Moutet 4-6 6-3 6-4 in due ore e trentuno minuti. Il giocatore a stelle e strisce chiude la sua prova con undici ace e trentasette vincenti. Lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero sette, regola l’esperto croato Marin Cilic 7-6(4) 7-6(5) in due ore e quattordici minuti.

In apertura di giornata il qualificato statunitense Zachary Svajda supera il connazionale Aleksandar Kovacevic 7-6(4) 6-3 in un’ora e ventotto minuti. Nel secondo derby americano di giornata Sebastian Korda supera la wild card Mackenzie McDonald 6-4 7-5 in un’ora e ventinove minuti.

Lo spagnolo Rafael Jodar, classe 2006, sorprende Ethan Quinn, numero 70 ATP, 6-2 6-3 in un’ora e diciannove minuti. Il lucky loser australiano Adam Walton, ripescato in tabellone dopo il forfait di Spizzirri, elimina il canadese Gabriel Diallo 7-6(4) 6-3 in un’ora e trentuno minuti. Rinvia nuovamente l’appuntamento con il successo Mattia Bellucci. Il serbo Miomir Kecmanovic liquida 6-1 6-4 il giocatore italiano in un’ora e tre minuti.