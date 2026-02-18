ATP Doha 2026, Bolelli/Vavassori domano Arevalo/Pavic al match tie-break e volano in semifinale

Nell’incontro dei quarti di finale del tabellone di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori domano il croato Mate Pavic e il salvadoregno Marcelo Arevalo 7-6(2) 3-6 10-7 in un’ora e trentotto minuti e volano in semifinale. Nel prossimo turno il tandem italiano sfiderà i vincenti del confronto Popyrin/Tsitsipas-Heliovaara/Patten

I titolari della seconda testa di serie salvano la palla dello 0-1 prima di tenere il servizio inaugurale e operano il break a zero nel terzo game. La coppia italiana si aggrappa ai turni di battuta, accorcia sul 3-2 e poi sul 4-3 con la prima vincente di Bolelli. Nel momento della verità gli azzurri, sul servizio del mancino croato, disputano un gran game di risposta e impattano sul 5-5 con il rovescio vincente del torinese. Bolelli e Arevalo non tradiscono le attese e fissano il punteggio sul 6-6. Bolelli e Vavassori partono forte, si portano sul 3-0 con due minibreak(il secondo su clamoroso errore allo smash dei rivali) e chiudono 7-2, con l’errore sotto rete di Arevalo, un tie-break letteralmente dominato.

Il secondo parziale inizia nel rispetto dei turni di battuta: nessuno dei quattro giocatori concede palla break. La svolta arriva nell’ottavo gioco quando, sull’errore di diritto commesso da Vavassori, Arevalo e Pavic siglano il break del 5-3 e griffano poi il 6-3 che rimette il confronto in parità con l’ace del salvadoregno.

I primi punti del match tie-break sono tutti appannaggio dei giocatori al servizio. Bolelli sigla il 2-2 con la prima vincente e Vavassori timbra il 3-2 con lo smash che rende vano il recupero del rivale. Il piemontese firma il 4-2 grazie all’insistenza con il rovescio che piega le difese avversarie e il bolognese, con il prepotente diritto incrociato, allunga sul 5-2. L’ace del salvadoregno interrompe un parziale di 6-0 degli avversari, ma il duo italiano si conferma solido al servizio e si procura cinque match point. La quarta opportunità si rivela quella decisiva con la coppia italiana che concretizza il definitivo 10-7.

Bolelli e Vavassori chiudono la loro prova con due ace, un doppio fallo e il 64% di prime. Il duo italiano si aggiudica il 76% di punti sulla prima e il 65% sulla seconda. La coppia azzurra sfrutta l’unica palla break a propria disposizione e si conferma cinica nei momenti chiave della contesa: Arevalo e Pavic vincono infatti il computo complessivo dei punti per 69 a 63.