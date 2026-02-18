ATP Rio 2026, buon esordio di Berrettini e Passaro. Fuori Darderi, avanti Fonseca e Cerundolo

Si sono completati tutti i match del primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Sulla terra rossa brasiliana restano due dei tre italiani presenti nel tabellone principale. Buon esordio per Matteo Berrettini, che ha superato in due set combattuti il lucky loser cileno Tomas Barrios Vera con il punteggio di 7-6 7-5 dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Il romano affronterà ora il serbo Dusan Lajovic, che ieri ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier, testa di serie numero sette.

Entrato in tabellone come lucky loser, Francesco Passaro sfrutta l’occasione e riesce a superare il qualificato croato Dino Prizmic con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quarantasei minuti. Per Passaro ora ci sarà una complicata sfida con il cileno Alejandro Tabilo, che nell’esordio di ieri aveva battuto l’americano Emilio Nava.

Purtroppo si ferma Luciano Darderi, reduce dalla finale raggiunta a Buenos Aires. Purtroppo è ancora uno della famiglia Cerundolo a fare male al tennista italiano, che sognava l’ingresso in Top-20. Infatti dopo il ko in Argentina con Francisco, oggi è arrivato quello in Brasile con Juan Manuel, che si è imposto per 6-1 3-6 6-4 in due ore e diciassette minuti di gioco.

Passa il turno, invece, Francisco Cerundolo, che non ha avuto troppi problemi contro il connazionale Mariano Navone, battuto per 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Altri due derby argentini che hanno premiato Tomas Martin Etcheverry e Roman Andres Burruchaga, che hanno sconfitto rispettivamente Francisco Comesana (3-6 6-3 6-4) e Camilo Ugo Carabelli (6-3 6-4).

C’era grande attesa per il padrone di casa Joao Fonseca ed il numero tre del seeding ha sofferto un solo set nel derby brasiliano con Joao Monteiro, vincendo per 7-6 6-1. Clamorosa eliminazione, invece, per l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero quattro, battuto a sorpresa dal lucky loser portoghese Jaime Faria per 7-5 6-1.

RISULTATI ATP RIO DE JANEIRO 2026

Burruchaga (Arg) b. Ugo Carabelli (Arg) 6-3 6-4

Berrettini (Ita) b. Barrios Vera (Chi) 7-6 7-5

Etcheverry (Arg) b. Comesana (Arg) 3-6 6-3 6-4

Passaro (Ita) b. Prizmic (Cro) 6-3 6-4

Cerundolo J. M. (Arg) b. Darderi (Ita) 6-1 3-6 6-4

Cerundolo F. (Arg) b. Navone (Arg) 6-3 6-4

Fonseca (Bra) b. Monteiro (Bra) 7-6 6-1

Dzumhur (Bih) b. Martinez (Esp) 0-6 7-6 6-4

Faria (Por) b. Baez (Arg) 7-5 6-1

Gaubas (Ltu) b. Miguel (Bra) 6-3 2-6 6-2