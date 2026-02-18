PallavoloSport in tv
Dove vedere in tv Novara-Scandicci oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming
Sarà derby italiano nei playoff della Champions League 2025-2026 di volley femminile: Novara e Scandicci, dopo aver concluso la prima fase a gironi al secondo posto nei rispettivi raggruppamenti, si sfideranno nel doppio incontro che mette in palio i quarti di finale.
Il match d’andata si giocherà oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 18.00, in Piemonte: al PalaIgor le padrone di casa dovranno provare a sovvertire il pronostico che le vede sfavorite, mentre le toscane proveranno a guadagnare margine in vista del ritorno casalingo.
La partita Novara-Scandicci, playoff d’andata della Champions League di volley femminile, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO NOVARA-SCANDICCI VOLLEY
Mercoledì 18 febbraio
Ore 18.00 Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Uno
PROGRAMMA NOVARA-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.