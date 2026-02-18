Trento-Ziraat Bankkart Ankara oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Ultima giornata della Pool C di CEV Champions League e riflettori puntati sulla sfida tra Trento e Ziraat Bankkart Ankara, in programma mercoledì 18 febbraio alle 20.30 alla Max-Schmeling-Halle. Ultimo appuntamento della Pool A di CEV Champions League per la Trentino Itas, che mercoledì sera all’ilT quotidiano Arena riceve lo Ziraat Bankkart Ankara nella sesta e conclusiva giornata della fase a gironi. I verdetti principali sono già stati emessi: Ankara è matematicamente prima, mentre Trento è già certa del secondo posto. La formula della competizione prevede che la prima di ogni girone acceda direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la migliore terza dovranno affrontare il turno di playoff/ottavi.

La classifica parla chiaro. Lo Ziraat guida a punteggio pieno con 5 vittorie su 5 e 15 punti, frutto di un percorso autoritario in cui ha concesso appena due set complessivi. Tra questi spicca il 3-0 inflitto a Trento nella gara d’andata ad Ankara, unico vero passaggio a vuoto europeo dei gialloblù. Alle spalle dei turchi c’è una Trentino Itas capace di raccogliere 4 successi in 5 gare, con 11 punti e un bilancio complessivo solido, costruito grazie ai 3-0 su Ljubljana, al 3-1 esterno su Tours e al doppio confronto ben gestito contro gli sloveni. Più sofferto il 3-2 casalingo contro Tours, ma decisivo per blindare la seconda piazza con un turno d’anticipo.

La partita di mercoledì non cambierà dunque l’ordine della Pool A, ma rappresenta un test di altissimo livello in vista della fase a eliminazione diretta. Trento vuole chiudere il girone con una prestazione convincente contro una delle squadre più in forma del torneo, anche per riscattare il ko dell’andata e mandare un segnale in prospettiva playoff. Sul fronte tecnico, prosegue il recupero di Alessandro Michieletto, che non sarà ancora disponibile. Un’assenza pesante nell’economia offensiva trentina, ma anche un’occasione per consolidare rotazioni e alternative in vista dei prossimi impegni.

Ankara arriverà in Italia con l’obiettivo di difendere l’imbattibilità e confermare la propria leadership, forte di un gioco aggressivo al servizio e di un sistema muro-difesa molto efficace. Trento, dal canto suo, potrà contare sul sostegno del pubblico di casa per alzare l’intensità e cercare una vittoria di prestigio.

Il fischio d’inizio è in programma alla IlT Quotidiano Arena di Trento mercoledì 18 febbraio con inizio alle 20.30 La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Trento e Ziraat Bankkart

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY MASCHILE OGGI

Mercoledì 18 febbraio – IlT Quotidiano Arena di Trento

Ore 20.30 Trento vs Ziraat Bankkart

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA