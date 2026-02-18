Civitanova-PGE Projekt Varsavia oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Ultimo atto della Pool E di CEV Champions League maschile per la Lube Civitanova, che mercoledì 18 febbraio (ore 18.30) ospita all’Eurosuole Forum il PGE Projekt Varsavia in una sfida dal peso specifico elevato. In palio non c’è solo la chiusura della fase a gironi, ma anche il miglior piazzamento possibile nel ranking delle prime classificate: la prima di ogni girone accede direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la migliore terza dovranno passare dai playoff/ottavi.

I biancorossi arrivano all’appuntamento forti del primato già aritmeticamente conquistato grazie ai 13 punti ottenuti in cinque gare (4 vittorie e una sola sconfitta). Il cammino europeo della formazione di Giampaolo Medei è stato autorevole: tre netti 3-0 contro Montpellier e Leuven, più il colpo esterno di Varsavia, dominata 3-0 al Torwar Hall. Unica sbavatura il ko al tie-break in Francia, comunque utile per mantenere margine in classifica e confermare la leadership del raggruppamento.

Il Projekt Varsavia, secondo con 9 punti, si presenta a Civitanova con l’obiettivo di riscattare la sconfitta interna dell’andata e chiudere al meglio una Pool in cui ha alternato prove convincenti – come i 3-0 su Leuven e Montpellier – a qualche passaggio a vuoto. I polacchi sono squadra di grande fisicità, temibile al servizio e solida a muro, caratteristiche che rendono la sfida tutt’altro che scontata.

Per la Lube la gara assume un valore strategico anche in chiave tabellone. Attualmente quarta testa di serie tra le cinque prime dei gironi, Civitanova può migliorare la propria posizione con un successo e spera in qualche passo falso altrui per ottenere un accoppiamento più favorevole nei quarti. Senza scossoni, l’incrocio potrebbe essere con una big della PlusLiga, scenario che rende ancora più importante blindare il miglior ranking possibile.

Il momento in campionato vede i marchigiani sesti in SuperLega con 35 punti, reduci dalla beffa al tie-break contro Modena. Una situazione che spinge il gruppo a cercare in Europa continuità e risposte di carattere. In casa, davanti al proprio pubblico, la Lube ha costruito gran parte delle sue certezze stagionali e vuole chiudere la prima fase con un’altra prestazione di spessore. Varsavia, dal canto suo, è in piena corsa al vertice della PlusLiga e arriva da una serie positiva che testimonia lo stato di forma del collettivo guidato da coach Nalepka. Il roster polacco può contare su esperienza internazionale, potenza in attacco e aggressività dai nove metri.

Il fischio d’inizio è in programma alla Eurosuole Forum di Civitanova mercoledì 18 febbraio con inizio alle 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Lube Civitanova e PGE Projekt Varsavia

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY MASCHILE OGGI

Mercoledì 18 febbraio – Eurosuole Forum di Civitanova

Ore 18.30 Lube Civitanova vs PGE Projekt Varsavia

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.