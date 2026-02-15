Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pallavolo

Volley, Perugia vince il big match con Piacenza. Trento costretta al tie-break, Grottazzolina retrocessa

Pubblicato

27 minuti fa

il

Per approfondire:
Perugia volley
Perugia volley / FIVB

Perugia ha sconfitto Piacenza nel big match della 20ma giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico per 3-2 (21-25; 25-17; 25-18; 23-25; 15-12) e si confermano al primo posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio nei confronti di Verona, che si è imposta sul campo di Milano per 3-0 (27-25; 25-23; 25-16).

Trento ha avuto bisogno di ricorrere al tie-break di fronte al proprio pubblico per battere il fanalino di coda Grottazzolina. I Campioni d’Italia hanno avuto ragione per 3-2 (22-25; 25-15; 23-25; 25-22; 15-13) e rimangono al terzo posto, a quattro punti di distacco da Verona e con tre lunghezze di margine su Modena, mentre Piacenza occupa la quinta piazza.

Nell’altra partita del pomeriggio, Cisterna ha prevalso tra le mura amiche contro Cuneo per 3-0 (25-19; 25-19; 27-25) e sono stati emessi due verdetti: Grottazzolina è matematicamente retrocessa in Serie A2 e Monza si è garantita la partecipazione ai playoff scudetto come ottava testa di serie del tabellone.

Daniele Lavia ha giocato quattro set da titolare e ha messo a segno 16 punti, trascinando Trento insieme a Jordi Ramon (19), mentre Alessandro Michieletto è ancora fermo ai box. Perugia ringrazia Oleh Plotnytskyi (19), Wassim Ben Tara (15) e Kamil Semeniuk (13) sotto la regia di Simone Giannelli. Verona applaude le prove di Darlan Souza (23) e Francesco Sani (12), 9 marcature di Noumory Keita, mentre Filippo Lanza (15) e Tommaso Barotto (13) sono stati decisivi per Cisterna.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY

Itas Trentino vs Yuasa Battery Grottazzolina 3-2 (22-25; 25-15; 23-25; 25-22; 15-13)

Sir Susa Scai Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (21-25; 25-17; 25-18; 23-25; 15-12)

Allianz Milano vs Rana Verona 0-3 (25-27; 23-25; 16-25)

Cisterna Volley vs MA Acqua San Bernardo Cuneo 3-0 (25-19; 25-19; 27-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 52 punti, Verona 48, Trento 44, Modena 41, Piacenza 40, Civitanova 35, Milano 29, Monza 22, Padova 15, Cisterna 14, Cuneo 14, Grottazzolina 6.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità