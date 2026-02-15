Volley, Perugia vince il big match con Piacenza. Trento costretta al tie-break, Grottazzolina retrocessa

Perugia ha sconfitto Piacenza nel big match della 20ma giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti di fronte al proprio pubblico per 3-2 (21-25; 25-17; 25-18; 23-25; 15-12) e si confermano al primo posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio nei confronti di Verona, che si è imposta sul campo di Milano per 3-0 (27-25; 25-23; 25-16).

Trento ha avuto bisogno di ricorrere al tie-break di fronte al proprio pubblico per battere il fanalino di coda Grottazzolina. I Campioni d’Italia hanno avuto ragione per 3-2 (22-25; 25-15; 23-25; 25-22; 15-13) e rimangono al terzo posto, a quattro punti di distacco da Verona e con tre lunghezze di margine su Modena, mentre Piacenza occupa la quinta piazza.

Nell’altra partita del pomeriggio, Cisterna ha prevalso tra le mura amiche contro Cuneo per 3-0 (25-19; 25-19; 27-25) e sono stati emessi due verdetti: Grottazzolina è matematicamente retrocessa in Serie A2 e Monza si è garantita la partecipazione ai playoff scudetto come ottava testa di serie del tabellone.

Daniele Lavia ha giocato quattro set da titolare e ha messo a segno 16 punti, trascinando Trento insieme a Jordi Ramon (19), mentre Alessandro Michieletto è ancora fermo ai box. Perugia ringrazia Oleh Plotnytskyi (19), Wassim Ben Tara (15) e Kamil Semeniuk (13) sotto la regia di Simone Giannelli. Verona applaude le prove di Darlan Souza (23) e Francesco Sani (12), 9 marcature di Noumory Keita, mentre Filippo Lanza (15) e Tommaso Barotto (13) sono stati decisivi per Cisterna.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY

Itas Trentino vs Yuasa Battery Grottazzolina 3-2 (22-25; 25-15; 23-25; 25-22; 15-13)

Sir Susa Scai Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (21-25; 25-17; 25-18; 23-25; 15-12)

Allianz Milano vs Rana Verona 0-3 (25-27; 23-25; 16-25)

Cisterna Volley vs MA Acqua San Bernardo Cuneo 3-0 (25-19; 25-19; 27-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 52 punti, Verona 48, Trento 44, Modena 41, Piacenza 40, Civitanova 35, Milano 29, Monza 22, Padova 15, Cisterna 14, Cuneo 14, Grottazzolina 6.