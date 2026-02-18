Berlino-Perugia oggi in tv, Champions League volley 2026: orario, programma, streaming

Ultima giornata della Pool C di CEV Champions League e riflettori puntati sulla sfida tra Berlin Recycling Volleys e Sir Sicoma Monini Perugia, in programma mercoledì 18 febbraio alle 19.30 alla Max-Schmeling-Halle. Una gara che chiude la fase a gironi con una certezza già acquisita: Perugia è aritmeticamente prima del raggruppamento e quindi qualificata direttamente ai quarti di finale, riservati alle vincitrici dei cinque gironi. Le seconde e la migliore terza, invece, dovranno passare dagli ottavi di finale/playoff.

Il cammino europeo degli umbri è stato impeccabile: cinque vittorie su cinque, 14 punti conquistati, nessuna sconfitta e una solidità testimoniata anche dai numeri (15 set vinti, 4 persi). La squadra di Angelo Lorenzetti – capace di alternare dominio e gestione nei momenti chiave – ha imposto la propria superiorità sin dall’esordio con il 3-1 su Praga, per poi espugnare Las Palmas al tie-break, superare Berlino 3-0 in casa e concedere il bis contro gli spagnoli. Nell’ultima uscita, il netto 3-0 a Praga ha certificato il primato con un turno d’anticipo.

All’andata, al Pala Barton, Perugia si impose con un 3-0 autoritario su Berlino, indirizzando fin dai primi scambi l’equilibrio del girone. I tedeschi, però, hanno reagito nel prosieguo del cammino: 3-0 su Las Palmas all’esordio, successo esterno al tie-break a Praga e 3-1 interno sempre sui cechi. La sconfitta alle Canarie nell’ultimo turno ha complicato la corsa al secondo posto, ma Berlino resta pienamente in corsa con 8 punti e un margine da difendere proprio nell’ultima giornata.

Per i padroni di casa, la posta in palio è altissima: chiudere secondi significherebbe accedere agli spareggi con una posizione favorevole. Perugia, dal canto suo, non ha necessità di classifica ma vuole mantenere imbattibilità e ritmo competitivo, anche in vista della fase a eliminazione diretta.

La Max-Schmeling-Halle si preannuncia calda, con Berlino determinata a sfruttare il fattore campo contro una delle squadre più complete del panorama europeo. Perugia, già certa del primato, potrà giocare con maggiore serenità ma senza abbassare l’intensità, perché in Champions ogni dettaglio pesa anche in prospettiva ranking generale.

Il fischio d’inizio è in programma alla EMax-Schmeling-Halle di Civitanova mercoledì 18 febbraio con inizio alle 19.30. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Lube Civitanova e PGE Projekt Varsavia

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY MASCHILE OGGI

Mercoledì 18 febbraio – Eurosuole Forum di Civitanova

Ore 18.30 Berlin Recycling Volleys vs Sir Sicoma Monini Perugia

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport