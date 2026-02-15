Volley femminile: Conegliano, Scandicci e Milano blindano le posizioni in Serie A1. Perugia retrocessa, che lotta salvezza!

Si sono matematicamente delineate le prime tre posizioni della regular season della Serie A1 di volley femminile: la capolista Conegliano era già certa del primato, ha fatto turnover contro Perugia e ha vinto per 3-1 (25-18; 21-25; 25-17; 26-24), Scandicci ha regolato Macerata per 3-0 (25-15; 25-20; 25-17) e si è meritata la piazza d’onore, Milano si era imposta ieri sera nel derby con Busto Arsizio e non può andare oltre la terza posizione.

Chieri ha avuto la meglio su San Giovanni in Marignano per 3-0 (25-13; 25-18; 25-23) e si è issata al quarto posto in solitaria con tre lunghezze di margine nei confronti di Novara, crollata al tie-break nel derby con Cuneo. Le piemontesi hanno avuto la meglio per 3-2 (25-23; 19-25; 18-25; 25-23; 15-13) e hanno compiuto un autentico colpaccio in ottica salvezza.

Perugia è matematicamente retrocessa, ma anche un’altra squadra scivolerà in Serie A2 e tutto si deciderà all’ultima giornata: San Giovanni a quota 23 punti, Cuneo a 22, Monviso a 21 dopo aver perso al tie-break con Vallefoglia, Macerata a 21. L’ultima giornata propone questi incroci: San Giovanni-Busto Arsizio, Cuneo-Vallefoglia, Conegliano-Monviso, Bergamo-Macerata.

Bergamo ha avuto la meglio su Firenze al tie-break, ha infilato la quarta vittoria consecutiva e si è garantita il settimo posto in classifica. L’ottava piazza e dunque l’annessa qualificazione ai playoff scudetto si deciderà tra sei giorni: Firenze a quota 28 punti e Busto Arsizio a 27, le Farfalle faranno visita a San Giovanni e le toscane ospiteranno Novara.

Tra le fila di Scandicci vanno annotati i 16 punti di Antropova, Cuneo ringrazia Binto Diop (26 punti) e a Novara non sono bastate le 32 marcature di Tatiana Tolok, tra le fila di Chieri le migliori sono state Anett Németh (14) e Stella Nervini (15), Erblira Bici la top scorer per Vallefoglia con 25 punti.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (25-18; 21-25; 25-17; 26-24)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Wash4green Monviso Volley (3-2 (25-23; 23-25; 23-25; 26-24; 15-11)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano 3-0 (25-13; 25-18; 25-23)

Bergamo vs Il Bisonte Firenze 3-2 (17-25; 24-26; 25-18; 25-21; 15-11)

Savino Del Bene Scandicci vs Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-15; 25-20; 25-17)

Igor Gorgonzola Novara vs Honda Cuneo Granda Volley 2-3 (23-25; 25-19; 25-18; 23-25; 13-15)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 69 punti, Scandicci 62, Milano 59, Chieri 54, Novara 52, Vallefoglia 39, Bergamo 33, Firenze 28, Busto Arsizio 27, San Giovanni in Marignano 23, Cuneo 22, Monviso 21, Macerata 21, Perugia 15.