Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Dubai 2026: orario, programma, streaming

I Dubai Tennis Championships 2026, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena gli ottavi di finale del tabellone di doppio negli Emirati Arabi Uniti: mercoledì 18 febbraio scenderà in campo la coppia accreditata della testa di serie numero 1, formata dalle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, le quali affronteranno la tedesca Laura Siegemund e la russa Vera Zvonareva.

Il match di doppio che vedrà protagonista la coppia italiana sarà il terzo incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 10.00 italiane, ma la sfida delle azzurre si giocherà comunque non prima delle ore 13.00 italiane.

La sfida che vedrà protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini negli ottavi del WTA 1000 di Dubai sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO WTA 1000 DUBAI 2026

Mercoledì 18 febbraio

Court 2 – Dalle ore 10.00 italiane

Rutuja Bhosale / Peangtarn Plipuech (India / Thailandia, WC) – Anna Danilina / Aleksandra Krunic (Kazakistan / Serbia, 4)

Dopo un congruo riposo – Non prima delle ore 12.00 italiane

Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko (Cina Taipei / Lettonia, 3) – Hao-Ching Chan / Clara Tauson (Cina Taipei / Danimarca)

Non prima delle ore 13.00 italiane

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 1) – Laura Siegemund / Vera Zvonareva (Germania / Russia) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

PROGRAMMA WTA 1000 DUBAI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.