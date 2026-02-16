WTA Dubai 2026, Anisimova passa ai sedicesimi senza giocare. Ruzic avanza da lucky loser

Il torneo di Dubai, secondo WTA 1000 della stagione inizia con un nutrito programma di match del primo turno. L’americana Amanda Anisimova approfitta del forfait della rivale e avanza ai sedicesimi. Antonia Ruzic passa da eliminata al primo turno delle qualificazioni a qualificata al secondo del tabellone principale.

Passa il turno senza neanche scendere in campo Amanda Anisimova. L’americana, testa di serie numero due, approfitta del ritiro della ceca Barbora Krejcikova. Antonia Ruzic è certamente il personaggio del giorno. La croata, ripescata come lucky loser dopo aver perso al primo turno della qualificazione, prevale 6-1 5-7 6-2 sulla britannica Emma Raducanu in due ore e venti minuti. La romena Jaqueline Cristian, dopo il ritiro di Mboko, travolge la croata Petra Marcinko 6-1 6-1 in un’ora e sei minuti.

L’americana Iva Jovic, testa di serie numero sedici, piega la lucky loser uzbeka Kamilla Rakhimova 6-1 1-6 6-1 in un’ora e cinquantuno minuti. L’americana Emma Navarro, quattordicesima favorita del tabellone, regola la romena Elena Gabriela Ruse 6-4 7-5 in un’ora e quarantotto minuti. La spagnola Paula Badosa doma 6-3 7-5 la ceca Katerina Siniakova in un’ora e quarantasei minuti.

Nel confronto tra giocatrici qualificate la francese Varvara Gracheva supera la slovacca Rebecca Sramkova 7-5 1-6 6-4 in due ore e ventisei minuti. La romena Sorana Cirstea elimina la qualificata Aliaksandra Sasnovich 6-3 7-6(6) in un’ora e cinquanta minuti. La danese Clara Tauson, testa di serie numero dodici, s’impone 7-6 (4) 6-2 con la statunitense Sofia Kenin in un’ora e ventisette minuti.

L’australiana Daria Kasatkina liquida l’esperta giocatrice tedesca Laura Siegemund 6-2 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti. La svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 9, rimonta la spagnola Jessica Bouzas Maneiro 2-6 6-1 6-2 in un’ora e quarantuno minuti. L’indonesiana Janice Tjen batte la canadese Leylah Fernandez 7-6(5) 6-4 in un’ora e quarantacinque minuti. La lucky loser russa Anastasia Zakharova piega la giapponese Moyuka Uchijima 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti. La russa Anna Kalinskaya rimonta la lettone Jelena Ostapenko, semifinalista a Doha, 2-6 6-1 6-4 in due ore e ventuno minuti.