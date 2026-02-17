WTA Dubai 2026, Rybakina, Gauff e Pegula approdano agli ottavi

Il torneo WTA di Dubai torna in campo: la seconda giornata di gare propone un nutrito programma di match che completano il secondo turno. Debutto agevole per le favorite Elena Rybakina, Coco Gauff e Jessica Pegula che approdano agli ottavi di finale senza patemi.

La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero uno, travolge l’australiana Kimberly Birrell 6-1 6-2 in un’ora e due minuti. Coco Gauff, testa di serie numero tre, supera l’ostica russa Anna Kalinskaya, numero 23 del ranking WTA, 6-4 6-4 in un’ora e trentatré minuti. Debutto agevole per Jessica Pegula. La statunitense, quarta favorita del tabellone, piega la francese Varvara Gracheva 6-4 6-0 in un’ora e dodici minuti. In chiusura di giornata la scatenata filippina Alexandra Eala sorprende Jasmine Paolini, testa di serie numero sei, 6-1 7-6(5) in un’ora e quaranta minuti.

La veterana romena Sorana Cirstea firma una delle sorprese di giornata e liquida la ceca Linda Noskova, testa di serie numero dieci, 6-1 6-4 in un’ora e dieci minuti. In apertura di programma la polacca Magda Linette, numero 50 WTA, regola la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero otto, 6-2 4-6 6-1 in un’ora e quarantacinque minuti.

L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero sette, s’impone 6-4 nel primo set contro Paula Badosa e sfrutta poi il ritiro dell’avversaria all’inizio della seconda partita. La danese Clara Tauson, dodicesima testa di serie, liquida l’americana Peyton Stearns 6-2 6-4 in un’ora e trentasei minuti.

Supera il primo ostacolo senza neanche scendere in campo Mirra Andreeva. La russa, quinta favorita del seeding, approfitta del ritiro dell’australiana Daria Kasatkina. Identico destino anche per Belinda Bencic: l’elvetica sfrutta il forfait della ceca Sara Bejlek. La statunitense Iva Jovic, sedicesima testa di serie, regola la russa Diana Shnaider 6-4 1-6 6-0 in un’ora e quarantasette minuti.

La belga Elise Mertens, numero 22 WTA, domina l’americana Emma Navarro, testa di serie numero quattordici, 6-2 6-2 in un’ora e sedici minuti. La romena Jaqueline Cristian travolge Ella Seidel 6-0 nel primo set e approfitta poi del ritiro della tedesca. Continua il cammino di Antonia Ruzic. La croata elimina la russa Anastasia Zakharova 6-1 6-7(2) 6-1 in due ore e tredici minuti.