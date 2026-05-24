Chi è Lilli Tagger, la nuova compagna di doppio di Sara Errani forgiata da Francesca Schiavone

Una coppia di generazioni differenti: dopo la rinuncia di Jasmine Paolini a giocare il doppio al Roland Garros con Sara Errani, l’azzurra dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno con una nuova compagna, l’austriaca Lilli Tagger.

Errani ha da poco compiuto 39 anni, mentre Tagger è diventata maggiorenne lo scorso febbraio: tra le due ci sono quasi 21 anni di differenza. L’austriaca, che in stagione ha giocato un solo match in doppio, invece in singolare lunedì scorso si è portata al numero 90 del mondo, suo best ranking.

Tagger è allenata da Francesca Schiavone e Lorenzo Frigerio, e lo scorso anno ha conquistato il titolo junior in singolare del Roland Garros, diventando la prima austriaca a riuscire nell’impresa, grazie ad una nettissima vittoria in finale contro la britannica Hannah Klugman, sconfitta per 6-2 6-0.

Nata a Lienz, Tagger ama sciare e giocare ad hockey su ghiaccio e potrebbe comporre una bella coppia con Errani dall’alto del suo metro ed 85 di altezza: l’austriaca, destrorsa, gioca il rovescio ad una mano da quando aveva 12 anni. Nel 2025 ha raggiunto le finali del 250 di Jiujiang e del 125 di Mumbai.