Dominik Paris sconsolato: “Lo sci non dovrebbe staccarsi in quel modo, era un bel tracciato per me”

Dominik Paris non ha concluso il superG maschile di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo poche porte (non era ancora arrivato al primo intermedio) l’azzurro, su una sconnessione ha perso uno sci. L’italiano, sconsolato, ha analizzato la circostanza ai microfoni di Rai 2.

L’azzurro commenta quanto con amarezza quanto accaduto in gara quest’oggi: “Ho perso lo sci, non si può capire come mai. Sì, lì è un po’ mosso, però comunque non doveva aprirsi uno sci così. Peccato, sono stato sfortunato oggi, non ho potuto neanche dimostrare quello di cui sono capace“.

Nonostante la medaglia in discesa, Paris avrebbe voluto essere della partita anche oggi: “Sono riuscito a chiudere il cerchio, ma comunque anche oggi volevo far vedere quello di cui sono capace. Secondo me c’era la possibilità, però devi sempre arrivare al traguardo, non puoi dichiarare cosa era possibile fare, ma secondo me era un bel tracciato per me“.