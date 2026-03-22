Doppietta con lauto assegno: quanti soldi guadagna Dominik Paris per le vittorie a Kvitfjell? Ma Franzoni resta davanti

Dominik Paris ha firmato una spettacolare doppietta alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, imponendosi in entrambe le gare delle discipline veloci andate in scena sulla pista di Kvitfjell: dopo il trionfo nella discesa libera andata in scena ieri, il fuoriclasse altoatesino si è replicato in superG davanti agli austriaci Vincent Kriechmayr (secondo a sette centesimi) e Raphaela Haaser (terzo a 0.38), chiudendo l’annata agonistica con la ciliegina sulla torta.

Il talento della Val d’Ultimo ha conquistato la 26ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante ed è così diventato in solitaria il secondo italiano di sempre, alle spalle soltanto di Alberto Tomba (50 sigilli), considerando esclusivamente il settore maschile. Si tratta di numeri decisamente portentosi sotto il profilo agonistico e sportivo, ma è interessante dare uno sguardo anche al risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Dominik Paris con le due vittorie a Kvitfjell?

Un’affermazione in Coppa del Mondo, escludendo rare eccezioni tra cui quella del super jackpot di Kitzbuehel, assicura un assegno di importo pari a 54.709 euro: i due trionfi conseguiti nel giro di ventiquattro ore hanno permesso all’azzurro di mettere da parte 109.418 euro, esclusivamente per quanto concerne i premi assicurati dagli organizzatori e che sono noti pubblicamente, senza prendere in considerazione emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti.

Dominik Paris si è issato all’ottavo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi elaborata ufficialmente dalla FIS, con il totale stagionale di 221.440 euro. Il migliore italiano dell’anno resterà Giovanni Franzoni, al momento sesto con 253.187 euro (qualcosa potrebbe mutare con gigante e slalom previsti tra martedì e mercoledì).

MONTEPREMI DOMINIK PARIS DOPPIETTA LILLEHAMMER

109.418 euro.

MONTEPREMI STAGIONALE DOMINIK PARIS

Dominik Paris si è issato all’ottavo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi elaborata ufficialmente dalla FIS, con il totale stagionale di 221.440 euro.