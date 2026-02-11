La sfortuna perseguita Dominik Paris: lo sci si sgancia nel superG delle Olimpiadi. Cos’è successo all’azzurro

Dominik Paris è caduto nelle battute iniziali del superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma il fuoriclasse altoatesino non ha commesso un errore ed è semplicemente stato sfortunato, tradito dai propri materiali. In uscita da una porta, mentre si stava dirigendo verso il sesto cancello affrontando una curva, l’azzurro ha perso lo sci destro.

Dinamica molto semplice e tutt’altro che rara, ma che ha purtroppo colpito il nostro portacolori nell’importante gara sulla pista Stelvio di Bormio, dove sabato mattina era riuscito a conquistare la medaglia di bronzo in discesa libera. Il 36enne non ha avuto chissà che sollecitazioni in quel frangente, ma la talloniera si è aperta e lo sci è volato via.

A quel punto l’azzurro è caduto a terra, ma senza particolari impatti e non ci sono state conseguenze fisiche. Soltanto una grande amarezza per il velocista della Val d’Ultimo, che su uno dei tracciati più amati sperava di salire nuovamente sul podio a cinque cerchi. La sua gara è invece durata una dozzina di secondi, neanche ha avuto modo di arrivare al primo intermedio.

Il confronto di Dominik Paris, sceso con il pettorale numero 13, sarebbe stato con lo svizzero Franjo Von Allmen, che con il numero 7 si era messo al comando con il tempo di 1:25.32 precedendo di tredici centesimi lo statunitense Ryan Cochran-Siegle e di 28 centesimi il connazionale Marco Odermatt. I Giochi di Milano Cortina 2026 si sono conclusi nel modo peggiore per il grande veterano, ora lo sci alpino proporrà le discipline tecniche dopo il superG femminile di domani.