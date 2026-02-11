Sergio Mattarella spettatore alle Olimpiadi: quali gare guarderà oggi e domani

Uno spettatore d’eccezione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella giornata di domani, giovedì 12 febbraio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente alla storica pista Olympia delle Tofane per assistere all’attesissima gara del superG femminile.

La visita del Capo dello Stato fa parte di un programma già annunciato da tempo. Come riporta dall’Agenzia di stampa ANSA, Il suo arrivo a Cortina è previsto nel pomeriggio odierno a seguito di un incontro a Trento, dove inaugurerà l’anno accademico intitolando la Biblioteca universitaria centrale alla memoria di Alcide De Gasperi.

Successivamente, il Presidente si recherà nella località ampezzana, prima di accomodarsi in tribuna domani per assistere alle prestazioni delle azzurre, tra cui anche Sofia Goggia e Federica Brignone. Non è esclusa inoltre la sua presenza anche in altre competizioni nella zona.

Al termine della gara di sci alpino è inoltre pianificata una visita al Villaggio Olimpico insieme al Presidente del CONI Luciano Bonfiglio e al segretario generale Carlo Mornati, dove pranzerà insieme agli atleti, oltre che a Casa Italia. L’auspicio è che la sua partecipazione, così come accaduto nel corso degli anni, porti particolarmente fortuna ai nostri portacolori.