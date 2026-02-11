Sci freestyle, delineate le finaliste delle moguls alle Olimpiadi. Kauf strappa il pass

Si è completato il quadro delle atlete ammesse alla finale delle moguls femminili, disciplina dello sci freestyle che metterà in palio le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nel pomeriggio odierno. Le migliori dieci classificate del turno preliminare di ieri avevano staccato il pass per l’atto conclusivo, a cui si sono aggiunte le prime dieci piazzate della sessione odierna andata in scena sulle nevi di Livigno.

L’australiana Jakara Anthony era stata la migliore (81.65) appena davanti alle statunitensi Elizabeth Lemley (80.95) e Olivia Giaccio (80.74), ma avevano risposto presente anche la francese Perrine Laffont (79.47) e la giapponese Hinako Tomitaka (75.28). Avevano staccato il pass anche le canadesi Maia Schwinghammer (74.90) e Laurianne Desmarais-Gilbert (74.13), la giapponese Haruka Nakao (74.71), la statunitense Tess Johnson (73.79) e la francese Camille Cabrol (73.07).

Stamattina si sono meritate la finale anche l’australiana Charlotte Wilson (77.79), la statunitense Jaelin Kauf (77.18), l’austriaca Avital Carroll (76.49), la giapponese Rino Yanagimoto (73.35), la kazaka Yuliya Galysheva (73.08), la canadese Jessica Linton (72.89), la kazaka Anastassiya Gorodko (71.52), la giapponese Hina Fujiki (70.06), la canadese Ashley Koehler (69.61) e la kazaka Ayaulym Amrenova (68.98).

Manuela Passaretta non è purtroppo riuscita a prendere parte ai Giochi: durante gli allenamenti disputati l’altro ieri ha accusato una contusione ossea alla tibia, non è riuscita a prendere parte al turno di ieri e oggi non ha gareggiato. Grande amarezza per l’azzurra, che sperava di onorare al meglio la convocazione e che invece non è riuscita a scendere sulle nevi a cinque cerchi.