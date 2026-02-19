Definita l’avversaria di Francesca Lollobrigida nella batteria dei 1500 metri. Confermata l’assenza della favorita Joy Beune

Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proverà a stupire ancora dopo aver vinto l’oro sia sui 3000 che sui 5000, e domani prenderà parte ai 1500 metri femminili dello speed skating, anche se lei stessa ha dichiarato più volte di non aspettarsi nulla, in termini di medaglia, da questa gara.

L’azzurra è stata inserita nella nona batteria, ovvero la prima subito dopo la pausa per il rifacimento ghiaccio, e questo potrebbe essere uno svantaggio: Lollobrigida correrà contro la nipponica Ayano Sato, non un’avversaria tra le più accreditate per le zone nobili della classifica.

Nonostante tutto il rumore delle ultime ore, sarà assente la campionessa iridata in carica, nonché seconda nella Coppa del Mondo 2025-2026, la neerlandese Joy Beune, che era rimasta fuori ai trials dei Paesi Bassi dello scorso dicembre: saranno in gara Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud e Femke Kok.

STARTLIST 1500 FEMMINILI SPEED SKATING OLIMPIADI 2026

1 I KOK Femke NED

2 I SMEDING Ellia GBR

O ILYACHSHENKO Arina KAZ

3 I LOVAS Aurora Grinden NOR

O LIM Leewon KOR

4 I LAMARCHE Beatrice CAN

O LI Jiaxuan CHN

5 I ROSNER Jeannine AUT

O PARK Ji-Woo KOR

6 I SCHOLZ Lea Sophie GER

O HORIKAWA Momoka JPN

7 I GROENEWOUD Marijke NED

O CZERWONKA Natalia POL

8 I MYERS Greta USA

O YIN Qi CHN

9 I SATO Ayano JPN

O LOLLOBRIGIDA Francesca ITA

10 I van ELST Isabelle BEL

O MALTAIS Valerie CAN

11 I GOLUBEVA Elizaveta KAZ

O HAN Mei CHN

12 I BLONDIN Ivanie CAN

O McGREGOR Kaitlyn SUI

13 I MOROZOVA Nadezhda KAZ

O WIKLUND Ragne NOR

14 I BOWE Brittany USA

O RIJPMA-de JONG Antoinette NED

15 I ZDRAHALOVA Nikola CZE

O TAKAGI Miho JPN