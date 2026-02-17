Speed skating, non è finita! Lollobrigida e Giovannini ambiziosi. E attenzione a Di Stefano…

Lo spettacolo non è ancora finito. La Nazionale italiana di speed skating è destinata a ricordare a lungo quanto realizzato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Mettere a referto quattro medaglie, tre d’oro e una di bronzo, non rientrava certo nelle previsioni della vigilia.

Alla prova dei fatti, il settore del pattinaggio di velocità su pista lunga ha portato il bottino olimpico complessivo a quota undici e, per la prima volta nella storia, ha celebrato quattro podi nella stessa edizione dei Giochi. E il quadro potrebbe non essere ancora completo: le condizioni di forma mostrate dai principali interpreti lasciano intravedere ulteriori possibilità di arricchire il medagliere della selezione azzurra.

Le maggiori speranze sono riposte nelle due Mass Start. La partenza di massa, prova fortemente situazionale e unica nel programma dello speed skating, potrebbe sorridere a Francesca Lollobrigida e ad Andrea Giovannini. La “Lollo”, due volte campionessa olimpica nei 3000 e nei 5000 metri in questa sede, sogna una storica tripletta proprio nel format che l’ha consacrata sulla scena internazionale. Bronzo ai Cinque Cerchi quattro anni fa, la romana arriva dall’argento continentale conquistato quest’anno ed è determinata a dare continuità a quanto di straordinario mostrato al Milano Speed Skating Stadium.

Un discorso analogo vale per Giovannini. Il trentino, galvanizzato dallo splendido oro nel team pursuit insieme a Davide Ghiotto e Michele Malfatti, si avvicina alla Mass Start nelle migliori condizioni possibili: è campione del mondo in carica e occupa la seconda posizione nella classifica di specialità di Coppa del Mondo, alle spalle dell’olandese Jorrit Bergsma.

Nei 1500 metri, invece, si entra nel campo delle suggestioni, chiamando ancora in causa Lollobrigida e Daniele Di Stefano. La stessa atleta romana ha chiarito di non attendersi medaglie da una distanza troppo rapida per le sue caratteristiche. Tuttavia, lo stato di esaltazione agonistica potrebbe spingerla oltre ogni pronostico. A sostegno di questa ipotesi pesa il terzo posto ottenuto a Milwaukee il 1° febbraio 2025, quando la pattinatrice azzurra salì sul podio nel massimo circuito internazionale.

Di Stefano, dal canto suo, sospinto dall’entusiasmo per i risultati dei compagni e dai significativi progressi dell’ultimo periodo — sesto nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Inzell, settimo nei 1000 metri — potrebbe rappresentare una sorpresa. Certo, la presenza dell’americano Jordan Stolz sembra precludere il gradino più alto del podio, almeno sulla carta. Per il resto, non resta che godersi lo spettacolo.

CALENDARIO OLIMPIADI SPEED SKATING CON AZZURRI

Giovedì 19 febbraio

Ore 16:30 1500 m uomini – Daniele Di Stefano

Venerdì 20 febbraio

Ore 16:30 1500 m donne – Francesca Lollobrigida

Sabato 21 febbraio

Ore 15:00 Mass Start uomini (semifinali) – Andrea Giovannini

Ore 15:50 Mass Start donne (semifinali) – Francesca Lollobrigida

Ore 16:40 Mass Start uomini (finale)

Ore 17:15 Mass Start donne (finale)