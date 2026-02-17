Speed skating, Andrea Giovannini: “Gli Stati Uniti ci hanno obbligato ad alzare il livello”

Una travolgente Italia ha conquistato la medaglia d’oro in occasione della gara del team-pursuit di speed skating, segmento valido per i Giochi di Milano Cortina 2026. Straordinaria prestazione per Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini, i quali hanno confermato le ottime sensazioni della vigilia rendendosi artefici di una giornata a dir poco straordinaria battendo gli Stati Uniti all’ultimo atto.

Andrea Giovannini, intercettato dai microfoni di Rai 2, ha commentato a caldo quanto fatto, spiegando nel dettaglio la tattica utilizzata: “Abbiamo lavorato tanto sulla strategia di gara – ha detto l’azzurro – Studiando abbiamo capito che i primi cinque giri riusciamo a gestirli bene, senza esagerare, mentre negli ultimi tre riuscivo a dare una botta in entrata curva per dare velocità, prendere qualche metro ed in uscita curva andare sotto e spingere ancora”.

Giovannini ha poi proseguito: “L’America ci ha obbligato ad alzare tantissimo il nostro livello, abbiamo lavorato tanto per riuscire ad arrivare qua; grazie al pubblico che ci ha sostenuto ci ha aiutato a raggiungere questo sogno“.

Non è mancato infine anche un ringraziamento al Gruppo Sportivo: “Volevo dedicare questa medaglia alle Fiamme Gialle, mi hanno supportato anche quando quattro anni fa non sapevo se proseguire dopo la delusione di Pechino. Ma sono andati avanti. Grazie anche a tutto il gruppo FISG, atleti, staff e tutte le persone ci hanno aiutato così come la mia famiglia, in primis mia moglie che fa i salti mortali per aiutarmi con i nostri due figli dandomi la possibilità di inseguire questo sogno“.