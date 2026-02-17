Maurizio Marchetto guru dello speed skating! Da Torino a Milano Cortina: il Velasco degli sport invernali!

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti. Campioni Olimpici. L’Italia ha vinto l’inseguimento a squadre di speed skating, trionfando di forza sul ghiaccio di Milano dopo aver battuto in rimonta i Paesi Bassi e aver tramortito gli USA Campioni del Mondo nell’atto conclusivo di fronte al proprio pubblico. Come a Torino 2006. Sono cambiati gli attori in prima linea, ma il regista è rimasto lo stesso, un uomo capace di dare un nuovo look al copione, di passare dalla macchine da presa analogiche agli strumenti di ultima generazione, ma di fare saltare il botteghino e di passare all’incasso.

Maurizio Marchetto, sempre lui. Da atleta prese parte a ben tre edizioni dei Giochi (Innsbruck 1976, Lake Placid 1980, Sarajevo 1984): rimanere a certi livelli è tutt’altro che banale ed essere presente a un evento a cinque cerchi è già di per suo un fatto degno di nota, ma ai tempi il veneto non ottenne risultati superlativi nello speed skating (annotiamo un 17mo posto sui 10.000 metri mezzo secolo fa in Austria). Da allenatore la musica è cambiata ed è diventato un Guru assoluto del pattinaggio velocità, un maestro intoccabile che ha spronato, motivato, consigliato, guidato generazioni di atleti, ottenendo risultati superlativi.

Nel nuovo ruolo le partecipazioni alle Olimpiadi si sono susseguite con profitto e quasi sempre con il sorriso sulle labbra, a dimostrazione di una caratura tecnica e di una professionalità fuori dal comune. Direttore Tecnico della Nazionale Italiana a tre riprese e riuscendo sempre a fare la differenza. Tra il 1984 e il 1992 raggiunse l’apice con il trionfo mondiale di Roberto Sighel (sì, il papà di Pietro, fresco Campione Olimpico con la staffetta mista nello short track). Durante il secondo ciclo, tra il 1994 e il 2010, toccò vette inesplorate alle Olimpiadi di Torino 2006: fu regista assoluto delle apoteosi del gruppo di Enrico Fabris, che conquistò la medaglia d’oro sui 1500 metri e poi trionfò nell’inseguimento a squadre insieme a Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello.

Era il 16 febbraio 2006. Vent’anni e un giorno dopo, l’Italia è tornata sul gradino più alto del podio a cinque cerchi in quella che è a tutti gli effetti una staffetta, l’unica prova di squadra sull’ovale di ghiaccio. Dietro le quinte c’è sempre lui, Maurizio Marchetto da Badia Polesine (provincia di Rovigo), 70 anni compiuti lo scorso 13 febbraio, il giorno dopo il trionfo di Francesca Lollobrigida sui 5000 metri. Passano le primavere, passano le epoche, lo sport si evolve, la tecnologia divampa, ma gli schemi, le tabelle, il lavoro di olio di gomito di un allenatore che tutto il mondo ci invidia sono sempre efficaci, inscalfibili, semplicemente vincenti.

Dopo l’epopea di Torino e il ritiro di veterani delle gioie sul ghiaccio del capoluogo piemontese, si è dovuto fare i conti con un difficile cambio generazionale. Maurizio Marchetto è tornato in Patria nel 2015 e un lavoro a lungo termine ha portato a costruire una squadra di notevole spessore: i tre sigilli iridati di Davide Ghiotto sui 10.000 metri, le affermazioni mondiali di Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini, la gioia mondiale dell’inseguimento maschile di due anni fa, fino ai frutti raccolti negli ultimi dieci giorni.

Tre medaglie d’oro a Milano Cortina 2026 sono oltre ogni più rosea aspettativa: settimana scorsa la doppietta di Lollobrigida (3000 e 5000 metri), oggi la gloria dell’inseguimento a squadre, all’orizzonte ancora delle chance molto interessanti, tra cui le due validissime carte delle mass start. L’Italia occupa il secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi con nove ori, tre provengono dallo speed skating… In fondo come Julio Velasco, Guru della pallavolo: Campione del Mondo con gli uomini a inizio anni ’90 e poi Campione Olimpico e Campione del Mondo con le donne nel 2024-2025.

