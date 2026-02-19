Speed skating, Jordan Stolz favorito per la terza corona olimpica. Daniele Di Stefano vuole stupire

La gara dei 1500 metri maschili di pattinaggio di velocità su pista lunga si annuncia come uno degli appuntamenti più affascinanti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La distanza, spesso definita la King’s Race, mette alla prova l’equilibrio perfetto tra esplosività e resistenza, ed è proprio questo mix a promettere spettacolo sul ghiaccio.

Tutti gli occhi sono puntati su Jordan Stolz, che arriva al via con l’obiettivo di completare una storica tripletta olimpica dopo essersi già imposto nelle prove più brevi (500 e 1000 metri). L’americano ha dimostrato più volte di saper dominare anche il chilometro e mezzo, come già accaduto ai Mondiali 2023 e 2024, e parte con i favori del pronostico.

Alle sue spalle, però, la lotta per il podio è apertissima. Il campione uscente Kjeld Nuis non si nasconde: battere Stolz appare un’impresa, ma per le medaglie restanti la concorrenza è feroce. Tra i nomi più accreditati spiccano il cinese Ning Zhongyan, l’olandese Joep Wennemars, i norvegesi Peder Kongshaug e Sander Eitrem, il ceco Metoděj Jílek, il polacco Vladimir Semirunniy e il tedesco Finn Sonnekalb.

Il fascino dei 1500 metri sta proprio nello scontro di stili: gli sprinter puri cercano di costruire il vantaggio sin dal primo giro, mentre gli atleti più resistenti impostano una progressione costante per colpire nel finale. Incroci di questo tipo possono ribaltare i pronostici e rendere ogni batteria decisiva.

Per il pubblico italiano c’è un motivo in più per seguire la gara con attenzione: Daniele Di Stefano. Dopo il settimo posto nei 1000 metri, l’azzurro punta forte su una distanza più congeniale alle sue caratteristiche. La crescita mostrata nel corso della stagione, culminata con il sesto posto nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Inzell, racconta di un atleta in piena ascesa e pronto a stupire proprio sul palcoscenico più prestigioso.

Nel confronto diretto con Wennemars, Di Stefano avrà l’occasione di misurarsi con uno dei migliori interpreti della specialità, trasformando la pressione in energia. Davanti al pubblico di casa, il sogno è quello di inserirsi nella grande battaglia dei 1500 metri e firmare una prestazione capace di lasciare il segno nella storia olimpica italiana.