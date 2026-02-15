Cricket, l’Italia chiamata alla sfida impossibile contro l’Inghilterra ai Mondiali T20

L’Italia tornerà a giocare allo stadio Eden Gardens di Calcutta nella Coppa del Mondo 2026 di cricket T20: nella stessa sede in cui hanno disputato l’esordio contro la Scozia, perso in maniera netta, gli azzurri sono chiamati alla sfida impossibile contro l’Inghilterra.

Gli azzurri arrivano al terzo match della prima fase a gironi sulle ali dell’entusiasmo dopo la netta vittoria sul Nepal, ma ora saranno attesi da un compito durissimo contro la squadra maggiormente accreditata del girone, dato che gli inglesi si trovano al numero 3 del ranking mondiale, mentre l’Italia in classifica è al numero 27.

Come detto finora nel torneo l’Italia ha perso contro la Scozia e vinto contro il Nepal, mentre l’Inghilterra nella sfida contro gli azzurri deve vincere per arpionare la qualificazione al Super 8, avendo vinto a fatica contro il Nepal all’esordio, per poi perdere contro le Indie Occindentali, ed infine vincere il derby contro la Scozia.