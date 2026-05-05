Sei Nazioni femminile 2026, le convocate dell’Italia per il match contro l’Inghilterra

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Italia alla quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: le azzurre, guidate dal CT Fabio Roselli, affronteranno nel penultimo impegno della manifestazione l’Inghilterra nel match in programma sabato 9 maggio alle ore 15.00 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.

Il tecnico azzurro per la sfida contro le campionesse del mondo conferma in blocco il gruppo che aveva preparato, prima della settimana di pausa, il match contro la Scozia, poi vinto: anche in questo caso saranno 34 le azzurre al lavoro.

L’Italia si ritroverà in raduno a Parma e nella città ducale si allenerà alla Cittadella del Rugby, per preparare al meglio la sfida contro la selezione che si trova al numero 1 del ranking mondiale, e che non è stata mai battuta dalle azzurre nella storia in 22 precedenti.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

Gaia BUSO (Villorba Rugby, 6 caps)

Giulia CAVINA (AC Bobigny 93 Rugby, 5 caps)

Micol CAVINA (AC Bobigny 93 Rugby, 5 caps)

Chiara CHELI (Rugby Colorno, 3 caps)

Giada CORRADINI (Montpellier Rugby Féminin, 2 caps)

Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 38 caps)

Gaia DOSI (Rugby Colorno, esordiente)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 63 caps)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina, 1 cap)

Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 70 caps)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 14 caps)

Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 26 caps)

Rubina GRASSI (RCT Toulon, esordiente)

Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 63 caps)

Sara MANNINI (Rugby Colorno, 15 caps)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

Aura MUZZO (LOU Rugby, 61 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

Alessia PILANI (Stade Bordelais, 12 caps)

Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 21 caps)

Gabriella SERIO (Rugby Colorno, esordiente)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 40 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 96 caps)

Desiree SPINELLI (Benetton Rugby, 5 caps)

Sofia STEFAN (RCT Toulon, 104 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 30 caps)

Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)

Silvia TURANI (Harlequins, 50 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

Beatrice VERONESE (RCT Toulon, 33 caps)

Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 5 caps)