Sei Nazioni femminile 2026, la formazione dell’Italia per la sfida con l’Inghilterra

Fatta l’Italia che scenderà in campo nella quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2026 di rugby: il CT Fabio Roselli ha diramato l’elenco delle 15 titolari e delle 8 riserve che scenderanno in campo sabato 9 maggio alle ore 15.00 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro l’Inghilterra.

Le inglesi sono le campionesse del mondo in carica, hanno vinto le ultime sette edizioni del torneo, si trovano al numero 1 del ranking mondiale e non sono state mai battute dalle azzurre nella storia in 22 precedenti.

In prima linea ci saranno Turani, Vecchini e Zanette, con Fedrighi e Frangipani in seconda e Veronese, Ranuccini e Giordano in terza. In mediana scelte Stefan e Madia, i centri saranno Mannini e Sillari, col triangolo allargato formato da D’Incà, Muzzo e Ostuni Minuzzi. In panchina Dosi, Cheli, Maris, Duca, Sgorbini, Bitonci, Stevanin, Granzotto.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

14. Aura MUZZO (LOU Rugby, 61 caps)

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 96 caps)

12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 15 caps)

11. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 38 caps)

10. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 63 caps)

9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 104 caps)

8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 21 caps)

6. Beatrice VERONESE (RCTPM Toulon, 33 caps)

5. Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 14 caps)

4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 70 caps)

3. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 5 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

1. Silvia TURANI (Harlequins, 50 caps)

A disposizione:

16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, 3 caps)

17. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

18. Gaia DOSI (Rugby Colorno, Esordiente)

19. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 63 caps)

20. Francesca SGORBINI (ASM Clermont, 40 caps)

21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

22. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 30 caps)

23. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 26 caps)