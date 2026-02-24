Cricket
Cricket, l’Inghilterra è la prima semifinalista dei Mondiali T20
La quarta giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette già il primo verdetto: l’Inghilterra è la prima semifinalista della rassegna iridata. Nel match del Gruppo 2, infatti, gli inglesi superano, al termine di un match equilibratissimo, il Pakistan per 166/8 (19.1)-164/9 (20.0), imponendosi per 2 wickets.
Il Pakistan vince il sorteggio e decide di battere: gli asiatici riescono a produrre un buon innings d’attacco, portando a termine i 20 overs previsti con la caduta di 9 wickets ed un run rate di 8.20. Il Pakistan conclude così a quota 164 runs.
La replica dell’Inghilterra lascia presagire un match equilibrato, dato che a lungo la compagine britannica mantiene un run rate simile a quello degli avversari, che diventa praticamente identico dopo tre quarti dell’innings d’attacco (8.27 runs per over dopo 15 overs).
La conclusione del match è al fotofinish: cadono 8 wickets, ma il Pakistan non riesce a chiudere in anticipo il match ed allora l’Inghilterra ne approfitta, spuntandola dopo 19.1 overs, con 5 sole palle ancora a disposizione, quando viene raggiunta la quota di 166 runs, sancendo così la vittoria inglese per 2 wickets e la contestuale qualificazione alle semifinali.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Inghilterra-Pakistan 166/8 (19.1)-164/9 (20.0) L’Inghilterra vince per 2 wickets
Classifiche
Gruppo 1
Indie Occidentali 2 punti (1 partita)
Sudafrica 2 (1)
India 0 (1)
Zimbabwe 0 (1)
Gruppo 2
Inghilterra 4 (2) Qualificata alle semifinali
Nuova Zelanda 1 (1)
Pakistan 1 (2)
Sri Lanka 0 (1)