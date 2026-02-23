Cricket, le Indie Occidentali iniziano con una larga vittoria nel Super 8 del Mondiali T20

La terza giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, vede la netta vittoria a Mumbai delle Indie Occidentali, che nel Gruppo 1 liquidano lo Zimbabwe, sconfitto per 107 runs, con il punteggio di 254/6 (20.0)-147 (17.4).

Lo Zimbabwe vince il sorteggio e sceglie di lanciare, ma la prestazione offensiva delle Indie Occidentali è da antologia e, forse, la migliore vista fin qui nella rassegna iridata: alla fine dell’innings d’attacco cadono appena 6 wickets e, con un run rate di 12.70, la chiusura arriva a quota 254 runs.

L’impresa è già di per sé ardua, ma le Indie Occidentali sin da subito mettono in difficoltà lo Zimbabwe anche al lancio, facendo cadere wickets e contenendo notevolmente gli avversari nell’innings d’attacco. L’epilogo è scontato, ed arriva anche in anticipo, quando cade il decimo wicket, dopo 17.4 overs, con 14 palle ancora a disposizione, con un run rate di 8.32 ed un net run rate di 7.35, per 147 runs.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Risultati

Zimbabwe-Indie Occidentali 147 (17.4)-254/6 (20.0) Le Indie Occidentali vincono per 107 runs

Classifiche

Gruppo 1

Indie Occidentali 2

Sudafrica 2

India 0

Zimbabwe 0

Gruppo 2

Inghilterra 2

Nuova Zelanda 1

Pakistan 1

Sri Lanka 0