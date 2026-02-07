Cricket
Cricket, le Indie Occidentali vincono all’esordio ai Mondiali. Bene anche Pakistan ed India
Si alza il sipario sui Mondiali 2026 di cricket T20, scattati in India e Sri Lanka: in campo nella giornata inaugurale il Girone A ed il Girone C, quello dell’Italia, anche se gli azzurri dovranno attendere lunedì prossimo per esordire nella rassegna iridata.
Nel Girone C, quello degli azzurri, le Indie Occidentali superano la Scozia con lo score di 182/5 (20.0)-147 (18.5), imponendosi per 35 runs. Proprio la Scozia sarà la prima avversaria dell’Italia: buona quest’oggi la prestazione dei britannici contro un avversario di grande valore, ma gli azzurri vorranno bissare il successo ottenuto nelle qualificazioni.
Nel Girone A non ci sono grosse sorprese: successo dell’India padrona di casa, che regola gli Stati Uniti con il punteggio di 161/9 (20.0)-132/8 (20.0), spuntandola per 29 runs, ma l’esordio è vincente anche per il Pakistan, che piega la resistenza dei Paesi Bassi, sconfitti per 148/7 (19.3)-147 (19.5), con uno scarto di 3 wickets.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Pakistan-Paesi Bassi 148/7 (19.3)-147 (19.5) Il Pakistan vince per 3 wickets
Indie Occidentali-Scozia 182/5 (20.0)-147 (18.5) Le Indie Occidentali vincono per 35 runs
India-Stati Uniti 161/9 (20.0)-132/8 (20.0) L’India vince per 29 runs
Classifiche
Gruppo A
1 India 2
2 Pakistan 2
3 Paesi Bassi 0
4 Stati Uniti 0
5 Namibia 0
Gruppo C
1 Indie Occidentali 2
2 Scozia 0
3 Inghilterra 0
4 Italia 0
5 Nepal 0