Cricket
Cricket, un girone di ferro per l’Italia ai Mondiali T20. Ma esserci è già un risultato storico
Mancano pochi giorni, gli azzurri giocheranno un’ultima amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, e poi sara tempo di Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo. Per l’Italia si tratta di una prima volta storica ai Mondiali.
Nella rassegna iridata l’Italia è inserita nel Girone C: gli azzurri affronteranno Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali, oltre alla Scozia, ripescata al posto del rinunciatario Bangladesh. Si tratta di sfide contro Nazioni che precedono tutte la selezione azzurra nel ranking mondiale.
Contro la Scozia arriverà l’esordio dell’Italia: il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta. Gli azzurri sognano di bissare la vittoria che nelle qualificazioni in pratica ha spalancato all’Italia le porte dei Mondiali, lasciando inizialmente a casa gli scozzesi.
Di un simile livello di difficoltà appare anche il secondo match, che gli azzurri giocheranno giovedì 12 febbraio alle 10.30 italiane contro il Nepal, al Wankhede Stadium di Mumbai: il compito dell’Italia è comunque difficile, ma la crescita mostrata nelle ultime uscite fa ben sperare.
Decisamente proibitive, infine, si presentano le ultime due sfide: allo stadio Eden Gardens di Calcutta, infatti, gli azzurri affronteranno sia l’Inghilterra, martedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane, che le Indie Occidentali, venerdì 19 febbraio alle ore 6.30 italiane.