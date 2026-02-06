Dove vedere in tv Italia-Scozia, Mondiali cricket T20 2026: orario, programma, streaming

La Coppa del Mondo 2026 di cricket T20 inizierà sabato 7 febbraio: il torneo si svolgerà in India e Sri Lanka fino a domenica 8 marzo: l’Italia è stata sorteggiata nel Girone C con Inghilterra, Nepal, Indie Occidentali e Scozia, con quest’ultima ripescata al posto del rinunciatario Bangladesh.

La Scozia sarà l’avversaria all’esordio dell’Italia: il match si disputerà lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta. Gli azzurri hanno battuto gli scozzesi nelle qualificazioni, ma la Scozia, numero 14 del ranking mondiale, precede l’Italia, che in classifica è al numero 27.

Per Italia-Scozia, match che segna lo storico esordio degli azzurri nella fase finale dei Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW, ICC.TV.

CALENDARIO MONDIALI CRICKET T20 2026

Lunedì 9 febbraio

6.30 Italia-Scozia

PROGRAMMA MONDIALI MONDIALI CRICKET T20 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, ICC.TV.