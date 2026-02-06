Cricket, l’Italia supera nettamente gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima amichevole prima dei Mondiali T20

Arriva la quarta vittoria consecutiva dell’Italia nelle amichevoli in preparazione verso la Coppa del Mondo T20 di cricket: al Chidambaram Stadium di Chennai, in India, infatti, gli azzurri, dopo aver battuto Irlanda, Namibia e Canada, superano anche gli Emirati Arabi Uniti con lo score di 193/7 (20.0)-81/10 (18.2), imponendosi per 112 runs.

Gli Emirati Arabi vincono il sorteggio e scelgono di lanciare, ma l’Italia è incontenibile quest’oggi in attacco, andando a chiudere con un Run Rate di 9.65. Gli avversari degli azzurri riescono a far cadere 7 wickets, non riuscendo ad impedire agli azzurri di arrivare in fondo all’innings d’attacco, chiudendo, al termine dei 20 overs, a quota 193 runs.

La risposta degli emiratini non è altrettanto efficace, gli azzurri amministrano senza alcun patema, dominando la scena: cadono i wickets uno dopo l’altro e, allo stesso tempo il Run Rate resta molto basso, con il dato finale che sarà di 4.42. Dopo 18.2 overs, con 10 palle ancora da giocare, cade anche il decimo wicket ed il match si conclude con qualche minuto d’anticipo: l’Italia domina e porta a casa il successo per 112 runs.