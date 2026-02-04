Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streaming

L’Italia è inserita nel Girone C della Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo: gli azzurri affronteranno Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali, oltre alla Scozia, ripescata al posto del rinunciatario Bangladesh.

Proprio contro la Scozia arriverà l’esordio dell’Italia: il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta. Nel secondo match gli azzurri giocheranno giovedì 12 febbraio alle 10.30 italiane contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai.

Allo stadio Eden Gardens di Calcutta, inoltre, gli azzurri affronteranno l’Inghilterra martedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane, e le Indie Occidentali, venerdì 19 febbraio alle ore 6.30 italiane. Per i Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di ICC TV.

CALENDARIO MONDIALI CRICKET T20 2026

Fase a gironi

9 febbraio 2026

6:30 Scozia vs Italia

12 febbraio 2026

10:30 Nepal vs Italia

16 febbraio 2026

10:30 Inghilterra vs Italia

19 febbraio 2026

6:30 Indie Occidentali vs Italia

PROGRAMMA MONDIALI MONDIALI CRICKET T20 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: ICC TV.