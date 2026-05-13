Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2026: la lista dei 25 e il “nodo” su Damian Clara

Dopo aver completato il ciclo di amichevoli in avvicinamento all’avventura iridata, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha ufficialmente la lista di convocati per i Mondiali di Top Division 2026, che si terranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio.

Lo staff tecnico del Blue Team, guidato da Jukka Jalonen, ha reso noto l’elenco dei 25 selezionati: 3 portieri, 8 difensori e 14 attaccanti. Gli elementi tagliati all’ultimo sono stati Olmo Albis, Filippo Rigoni, Nicholas Porco e Davide Schiavone.

Fadani e Smith guideranno il reparto portieri, con appendice sulla situazione di Damian Clara, che verrà spiegata fra poche righe, mentre a garantire forza ed esperienza fra le linee saranno giocatori del calibro di Phil Pietroniro, Alex Trivellato, Matthew Bradley, Luca Frigo, Daniel Mantenuto e Marco Zanetti. Carmine Buono e Gabriel Nitz saranno per la prima volta in carriera a un Mondiale, mentre Ivan Deluca, Niccolò Mansueto e Matthias Mantinger indosseranno la maglia azzurra dopo esser stati assenti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

IL “NODO” DAMIAN CLARA

Relativamente al portiere Damian Clara – informa la FISG, nel testo integrale che riportiamo – le possibilità di raggiungere i compagni in Nazionale dipendono da tanti fattori. Al momento il 21enne pusterese è impegnato come terzo portiere per gli Anaheim Ducks della NHL, la cui serie in semifinale di Western Conference con i Vegas Golden Knights li vede in svantaggio per 3-2. Nel caso in cui la squadra californiana venisse eliminata (gara-6 in programma venerdì 15 maggio, eventuale gara-7 sabato 16) esiste la possibilità che Clara si aggreghi alla Nazionale italiana a Mondiale Top Division in corso.

PORTIERI

Davide Fadani (Kloten/Svizzera)

Colin Furlong (Rittner Buam)

Jacob Smith (Angers Ducs/Francia)

DIFENSORI

Carmine Buono (HC Gherdeina)

Dylan Di Perna (HC Bolzano)

Gregorio Gios (HC Asiago)

Gabriel Nitz (HC Bressanone)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)

Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Germania)

Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)

Luca Zanatta (Val Pusteria)

ATTACCANTI

Matthew Bradley (HC Bolzano)

Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)

Ivan Deluca (Val Pusteria)

Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)

Luca Frigo (HC Bolzano)

Mikael Frycklund (Val Pusteria)

Niccolò Mansueto (HC Sierre/Svizzera)

Daniel Mantenuto (HC Bolzano)

Matthias Mantinger (Val Pusteria)

Bryce Misley (HC Bolzano)

Tommy Purdeller (Val Pusteria)

Nick Saracino (Val Pusteria)

Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Svizzera)

Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)