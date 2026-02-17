Classifica curling Olimpiadi: Italia di nuovo in corsa, ammucchiata per gli ultimi 2 posti

Si mette bene per i colori azzurri il round robin del curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella decima sessione l’Italia supera gli Stati Uniti e si arrampica fino al terzo posto, facendo irruzione tra le prime quattro della classifica, che conquisteranno l’accesso alle semifinali.

Due squadre ottengono l’aritmetica qualificazione al penultimo atto: la Svizzera, ancora imbattuta, con 7 successi in altrettanti match, ed il Canada, sconfitto finora soltanto dagli elvetici, con 6 affermazioni in 7 gare, mentre condividono la terza posizione l’Italia e la Norvegia, a quota 4 vittorie in 7 partite. I norvegesi hanno vinto lo scontro diretto, ed entrambe le squadre affronteranno proprio Canada e Svizzera nelle ultime due sessioni.

Condividono il quinto posto con 4 vittorie in 8 match la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che si scontreranno domani in una sfida che mette in palio le ultime residue speranze di qualificazione. Settima la Germania, con 3 successi in 8 sfide, mentre è ottava la Cina con 2 vittorie in 7 incontri. Nona la Svezia, con 2 affermazioni in 8 match, infine chiude la Cechia, decima con 1 successo in 7 partite.

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Svizzera 7 vittorie (7 partite) Qualificata alle semifinali

2 Canada 6 (7) Qualificato alle semifinali

3 Italia 4 (7)

3 Norvegia 4 (7)

5 Gran Bretagna 4 (8)

5 Stati Uniti 4 (8)

7 Germania 3 (8)

8 Cina 2 (7)

9 Svezia 2 (8)

10 Cechia 1 (7)