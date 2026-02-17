Olimpiadi 2026, le pagelle dell’Italia: il doppio turno un vantaggio per il team-pursuit; Giacomel si risparmia

PAGELLE ITALIA OLIMPIADI (martedì 17 febbraio)

Aaron Kostner (combinata nordica), 6: migliore degli italiani, recupera 9 posizioni nel fondo e chiude tra i migliori 20. Un risultato mai banale nella combinata nordica.

Samuel Costa (combinata nordica), 5,5: paga un salto negativo e non può più di tanto nel fondo, non andando oltre la 23ma posizione.

Alessandro Pittin (combina nordica), 5,5: è stato l’unico italiano a vincere in Coppa del Mondo in questo sport ed a salire sul podio alle Olimpiadi, ormai 16 anni fa. Un’altra epoca. La storia non si cambia, ma oggi ha fatto fatica: anche nel fondo non riuscito a performare come suo solito.

Nazionale maschile hockey su ghiaccio, 6: contro la Svizzera, reduce da due finali consecutive (perse) ai Mondiali e zeppa di stelle NHL, l’unico obiettivo era una resa onorevole. E così è stato (0-3). 20 anni fa gli elvetici erano al nostro livello. Poi loro hanno investito, noi no.

Nazionale femminile curling, 6,5: l’approdo in semifinale è ormai compromesso, ma le azzurre stanno onorando il torneo, come testimonia la seconda vittoria di fila contro il Giappone. La reazione d’orgoglio che serviva.

Patrick Braunhofer (biathlon), 4: gli sci non erano all’altezza, ma ciò non toglie che la prestazione in generale non sia stata buona. Anche al poligono, solitamente il suo punto di forza, ha dovuto utilizzare due ricariche complessive.

Lukas Hofer (biathlon), 5,5: riceve il testimone virtuale con la gara ormai già fortemente compromessa. E non riesce a raddrizzarla.

Nicola Romanin (biathlon), 5,5: solido al poligono, ma in enorme difficoltà sugli sci come tutti i compagni di squadra.

Tommaso Giacomel (biathlon), senza voto: decide giustamente di non spendersi a fondo, non sarebbe servito. Dovrà andare all-in nella mass start di venerdì 20 febbraio.

Italia maschile team-pursuit (speed skating), 10 e lode: dopo l’oro ai Mondiali del 2024, Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini hanno chiuso un cerchio, raggiungendo l’apice massimo della carriera. Rispetto alle consuete tappe di Coppa del Mondo, il doppio turno ravvicinato ha certamente favorito gli azzurri, molto più fondisti rispetto agli americani. Un risultato che parte da lontano. Questo gruppo ha disputato un intero quadriennio ai massimi livelli. Oggi è arrivata la consacrazione, 20 anni dopo gli eroi di Torino 2006.

Nazionale italiana maschile curling, 8: gli azzurri vincono il fondamentale scontro diretto con gli USA e restano in corsa per la semifinale. Situazione molto intricata. Serve ancora una vittoria, il problema è che le ultime partite saranno contro Canada e Svizzera, rispettivamente seconda e prima in classifica…Dovranno superarsi. Pesa tanto la sconfitta con la Cina nell’economia complessiva.

Patrick Baumgartner (bob), 7: recupera due posizioni rispetto a ieri e chiude settimo. Nel bob a 2 può considerarsi un buon risultato. Dà però la sensazione di non gradire così tanto il budello di casa, soprattutto nella prima sezione. Se nel bob a 4 vorrà tentare l’impresa storica di salire sul podio, dovrà rasentare la perfezione. Cosa che non ha fatto tra ieri e oggi.

Lara Naki Gutmann (pattinaggio artistico), 5: commette un errore importante che compromette il suo programma corto. Come tutti gli azzurri in questa Olimpiade, sembra aver puntato quasi tutto sulla prova a squadre. È come se le energie mentali si fossero esaurite con la conquista della medaglia di bronzo.