Hockey ghiaccio, la Cechia piega la Danimarca e avanza ai quarti di finale

Dopo Germania (che ha sconfitto per 5-1 la Francia) e Svizzera (che ha piegato 3-0 l’Italia) anche la Repubblica Ceca si qualifica per i quarti di finale (dove affronterà il Canada) del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, avendo vinto il proprio match con il punteggio di 3-2 contro la Danimarca Questa sera, ricordiamo, alle ore 21.10, saranno sul ghiaccio Svezia e Lettonia.

REPUBBLICA CECA-DANIMARCA 3-2

Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, confermando l’equilibrio assoluto sul ghiaccio, sono i cechi a sbloccare il punteggio al minuto 25:39 grazie a Necas che realizza la rete del vantaggio su assist di Hronek. La Danimarca non si scompone e si riporta subito in parità grazie alla rete dell’1-1 messa a segno da True su assist di Blichfeld. La Repubblica Ceca, però, non toglie il piede dall’acceleratore e, prima realizzano il 2-1 con Kampf al minuto 30:15 su assist di Rutta, quindi arriva anche subito il 3-1 di Cervenka al minuto 31:24 su assist di Pastrnak.

Il secondo periodo non è ancora concluso, dato che gli scandinavi accorciano le distanze con Olesen che, in power-play, va a segno con il 3-2 al minuto 37:12. Il terzo periodo diventa una vera e propria battaglia con i danesi che provano a riportarsi in parità ed i cechi rispondono andando a caccia della quarta rete, ma il punteggio non si modifica e si chiude sul 3-2.